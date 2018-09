Keine Leere beim Lehrwart

Einmal mehr stellte das erste September-Wochenende für Helmut Wittiger eine Herausforderung dar. Der Gruppen-Obmann der Fußball-Schiedsrichtergruppe Kitzingen-Ochsenfurt musste zu wenige Schiedsrichter auf zu viele Spiele verteilen, obwohl noch nicht alle Junioren-Spielklassen gestartet waren.

Wittiger nennt Zahlen: 97 aktive Schiedsrichter standen ihm vergangenen Wochenende zur Verfügung. Samstag und Sonntag waren allerdings 167 Spiele zu besetzen. Einige seiner Kollegen mussten also an beiden Tagen eine Partie leiten. Denn nur so gelinge es, die angesetzten Spiele auch zu besetzen. Jedoch erkennt Wittiger die nachlassende Bereitschaft: „Die Zahl der Kollegen, die das machen, nimmt von Jahr zu Jahr ab.“ Besonders heikel sei die Situation diesmal bei den Kreisliga-Schiedsrichtern gewesen. Von 13 meldeten sich acht am Wochenende ab.

Fünf Schiedsrichter gewann die Gruppe in diesem Jahr durch Anfängerkurse hinzu. „Wir versuchen mit allen Möglichkeiten, unsere Neuen bei der Stange zu halten“, verspricht Wittiger eine intensive Betreuung der Anfänger. Auch die Einsteigerkurse wurden mit der Zeit attraktiver gestaltet, denn mit Online-Modulen sei es möglich, sich 13 von 17 Regeln in Eigenregie beizubringen. Dadurch reduziere sich die Kursdauer erheblich, wirbt Wittiger und wünscht sich eine rege Teilnahme bei der nächsten Veranstaltung:„Derzeit sammeln wir Interessenten für einen weiteren Kurs.“ Ob er noch heuer zustande kommt, hänge von der Anzahl der Anmeldungen ab.

Einen wesentlichen Grund, weshalb viele Kollegen aufhören oder gar nicht erst die Pfeife in die Hand nehmen wollen, kann Wittiger aber kaum beeinflussen: „Die Beleidigungen von Seiten der Zuschauer und der Spieler hält die meisten vom Weitermachen ab.“ Unterstützung erhofft er sich von einer neuen Satzung. Denn alle Anwärter auf die Trainer-C-Lizenz müssen ab 2019 einen Schiedsrichterkurs absolvieren und drei Spiele leiten.

Vielleicht, so hofft er, lasse sich über die Verordnung der eine oder andere von der Schiedsrichterei überzeugen und langfristig gewinnen. Zumindest müssen angehende Trainer nun selbst dreimal in die Rolle des Schiedsrichters schlüpfen: ein Perspektivenwechsel, der für ein gegenseitiges Verständnis sorgen kann. Für den Nachwuchs habe sich zudem der Tandem-Schiedsrichter im Juniorenbereich als vorteilhaft erwiesen, wobei ein erfahrener Unparteiischer mit einem noch jungen Kollegen ein Spiel gemeinsam leitet.

Die Aus- und Weiterbildung der Schiedsrichter in der Gruppe Kitzingen-Ochsenfurt war bislang die Aufgabe Niklas Baudachs. „Er hat aus internen Gründen aufgehört“, sagt Wittiger kurz zu diesem Thema. Näher möchte der Obmann allerdings trotz Nachfrage darauf nicht eingehen. Jedoch passt ihm der erneute Wechsel auf der Position nicht, schließlich hatte Baudach, der für die Würzburger Kickers pfeift, diese erst vor rund drei Jahren übernommen.

Auch Baudach hält sich unter dem Hinweis auf seine aktive Schiedsrichterei bedeckt. „Fachliche Gründe“ führt er an, die sich nicht mit seiner Auffassung als Lehrwart vereinbaren ließen und bei ihm zum Entschluss führten, bereits Anfang Juli den Posten zur Verfügung zu stellen. Er betont, dass er gerne weitergemacht hätte. „Ich wollte den Schiedsrichternachwuchs fördern. Daher hat es mir viel Spaß gemacht, Lehrwart zu sein.“ Dass er dagegen andere Ziele anstrebe, verneint Baudach vehement: „Ich bin Schiedsrichter geworden, um Spiele zu leiten.“

Neuer Lehrwart der Gruppe ist Gerd Dluczek. Den Kollegen wurde diese personelle Änderung offiziell auf der Sitzung am 20. August vorgestellt. „Er hat sich bereit erklärt, den Posten zu übernehmen“, freut sich Wittiger über Dluczeks schnellen Entschluss, nach Baudachs Ausscheiden keine lange Leere entstehen zu lassen. Der Ochsenfurter, der in Diensten des FC Kirchheim derzeit Spiele bis zur Bezirksliga, früher bis zur Bezirksoberliga, leitet, fungierte bereits von 2002 bis 2012 als Stellvertreter Wittigers an der Spitze der Schiedsrichtergruppe. Zusammen mit Harald Knof bildet er nun das Lehrteam der Gruppe.