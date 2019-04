Kein Blick zurück

Nach turbulenten Jahren schreitet der Konsolidierungsprozess bei Bayern Kitzingen sportlich wie strukturell voran. Charakter, Identifikation und Demut spielen dabei eine zentrale Rolle.

Bis 2015 betreute Erwin Klafke die Mannschaft Bayern Kitzingens fünf Jahre lang als Trainer. Es war eine äußerst erfolgreiche Zeit, in der der Sprung von der A-Klasse in die Kreisliga gelang. Der steile Aufstieg des Teams stand jedoch nicht so im Blickpunkt der Öffentlichkeit, weil es sich um die Bayern-Reservemannschaft handelte. Das Flaggschiff des Vereins war schließlich die erste Garde, die zu jener Zeit ihre Meriten in der Landesliga verdiente. Heute, knapp vier Jahre später, ist von dem Glanz und Ruhm aus jener Zeit nicht mehr viel übrig. Zwar ist Bayern Kitzingen nach wie vor in der Kreisliga vertreten – diesmal allerdings mit seiner ersten Mannschaft. Entwicklungen im Fußball können bisweilen eben sehr rasant sein – in die eine wie auch in die andere Richtung.

Bei Bayern Kitzingen zeigte der Trend in den letzten Jahren deutlich nach unten. Zwei Abstiege in Folge musste der Klub zuletzt verkraften, rauschte damit in kurzen Abständen von der Landesliga in die Kreisliga hinab. Das ist der sportliche Aspekt, daneben gibt es aber noch die vereinspolitische Komponente, bei der der Klub auch auf Führungsebene nicht immer einen geschlossenen Eindruck hinterließ. Das Image des Klubs hatte gelitten, und bevor es weiteren Schaden nehmen sollte, entschloss man sich im Verein zu Veränderungen, zu einem Neuanfang. Damit wären wir wieder bei Erwin Klafket. Der kehrte im vergangenen Sommer an den Bleichwasen zurück, diesmal als sportlicher Leiter. Die dringlichste Aufgabe des 54-Jährigen: Das ins Schlingern geratene Bayern-Schiff wieder in ruhigeres Fahrwasser zu manövrieren.

Nach rund neun Monaten von Klafkes Wirken am Bleichwasen lässt sich festhalten: die stürmischste See haben die Bayern inzwischen verlassen. Die Maßnahmen der Erneuerung scheinen zu greifen. „Wir wollten uns erst einmal konsolidieren, haben im letzten Sommer eine komplett neue Mannschaft auf die Beine gestellt“, erläutert Klafke seine ersten Arbeitsschritte im sportlichen Bereich nach Amtsantritt. Sein Credo dabei: Möglichst viele Spieler mit Stallgeruch zurück an den Bayern-Platz lotsen. Wirft man heute einen Blick auf den Aufstellungsbogen, lässt sich sagen: Mission geglückt. Spieler wie Marcel Reuther, Tom Reiner oder Marcel Geitz, die Klafke seinerzeit in der Reserve formte und die zwischenzeitlich das Weite gesucht hatten, sind heute absolute Leistungsträger eines Teams, das in der Kreisliga derzeit auf Aufstiegsrelegationsplatz zwei liegt.

Dementsprechend zeigt sich der Sportleiter mehr als zufrieden mit dem bisherigen Saisonverlauf, verliert darüber aber das große Ganze nicht aus den Augen. Denn wichtiger als der reine sportliche Erfolg sind ihm charakterstarke Spieler, die sich mit dem Verein identifizieren. „Diese zu finden, ist uns gelungen,“ freut sich der Funktionär, der darüber hinaus das neu gewonnene Miteinander im Verein lobt. Speziell durch die beiden Trainer Tim Reiner und Thomas Hofmann sowie den zweiten Vorsitzenden Toni Orth genieße er großen Rückhalt, so Klafke, der sich im „Team um das Team“ pudelwohl fühlt. Bei all der Aufbruchstimmung verbietet sich nach Meinung Klafkes ein Blick zurück: „Es bringt nichts in der Vergangenheit herumzurühren. Was war, war. Jetzt schauen wir nur nach vorne.“

Und wie verheißungsvoll sind die Aussichten? Wo soll der Weg von Bayern Kitzingen in Zukunft hinführen? Erwin Klafke will nicht zu weit vorausblicken. Die Erfolge dieser Saison würden zwar helfen, die sportliche Entwicklung voranzutreiben, „wir wollen aber kleine Schritte gehen und dabei demütig bleiben,“ gibt er die Losung aus. Was auf jeden Fall wegmüsse, sei das „Landesliga-Denken“, das in manchen Köpfen im Umfeld noch vorherrsche.

Ob eine mögliche sofortige Rückkehr in die Bezirksliga in dieser Spielzeit dafür förderlich wäre? Klafke will die Seinen trotz aller Bescheidenheit auch nicht künstlich limitieren. „Wir würden uns sicher nicht wehren, Zweiter zu werden. Das wäre ja schizophren,“ untermauert er die Ambitionen, die Saison erfolgreich zu beschließen. Ein Unterfangen, das angesichts des Restprogramms schwer genug werde.

Klafke weiß, wovon er spricht. Schließlich wartet an diesem Ostersamstag mit Tabellenführer und Lokalrivale SSV Kitzingen der wohl schwerste aller möglichen Prüfsteine. Chancenlos sieht Klafke sein Team natürlich dennoch nicht. Kleinigkeiten würden entscheiden, glaubt der Funktionär. Und was passiert, wenn die Siedler ausgerechnet beim Stadtrivalen den Titel feiern? „Nichts,“ sagt Klafke ganz entspannt. „Dann gratuliert man und trinkt ein Bier miteinander.“