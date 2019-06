Kart-Nachwuchs will Heimvorteil nutzen

Julian Friemelt ist derzeit erfolgreichster Fahrer in der Riege der Kart-Jungs des AMC Kitzingen. Der Zehnjährige führt die Wertungen der unterfränkischen und auch der bayerischen Meisterschaft an. Sein älterer Bruder Kevin Friemelt, Meo Winter und Christian Kahl haben ebenfalls noch Chancen, sich für höhere Aufgaben zu empfehlen.

Und so stellt Trainer und Jugendleiter Markus Friemelt vor dem Heimrennen an diesem Sonntag in Kitzingen auch fest: „In diesem Jahr bin ich sehr zufrieden mit den Leistungen aller Jungs und wäre sehr stolz, alle vier zu weiterführenden Meisterschaften begleiten zu dürfen.“

„Wir wollen den Heimvorteil nutzen, um die Jungs noch weiter nach vorne zu bringen, und auch unseren bisherigen Platz drei in der Mannschaftswertung im Unterfranken-Jugend-Kart-Slalom-Pokal verteidigen“, erklärt Markus Friemelt. In der Altersklasse (AK) 2 ist Julian Friemelt Maß der Dinge, er führt in der unterfränkischen Meisterschaft und auch in der BMV-Wertung und liegt zur Qualifikation des Championats des ADAC Nordbayern auf dem zweiten Platz. Der Schüler aus der Kitzinger Siedlung hat bei den Rennen in Gerolzhofen, Bad Königshofen und Bad Brückenau Tagessiege herausgefahren und stand auch bei den anderen Rennen immer mit auf dem Siegerpodest.

Meo Winter startet in der Altersklasse 3 als Fünfter der unterfränkischen Meisterschaft. Für die BMV-Wertung liegt er auf Rang sechs und im Ranking des ADAC Nordbayern auf Platz fünf. „Für Meo ist eine gute Platzierung bei unserem Heimrennen sehr wichtig, um sich in den Top fünf des BMV und ADAC zu halten und sich damit für die nordbayerische und bayerische Meisterschaft zu qualifizieren“, skizziert Markus Friemelt die Voraussetzungen.

Nach den Auftritten in Knetzgau (Platz 2), Bad Brückenau (4), Bad Königshofen und Bad Neustadt (jeweils fünfte Plätze) soll für ihn ein Podestplatz oder gar ein heimischer Klassensieg folgen. Kevin Friemelt gelangen zwei Tagessiege bei den Rennen des Ortsclubs Würzburg und des AMC Bad Königshofen, und in Knetzgau reichte es als Dritter fürs Siegerpodest. Wegen seiner Konfirmation musste er ein Rennen sausen lassen. So sind seine jeweils vierten Plätze für die weiterführenden Meisterschaften relativ zu sehen. „Ich gehe davon aus, dass Kevin sich ebenfalls für die anstehenden Meisterschaften qualifizieren wird“, ist sich sein Vater und Trainer sicher.

Noch wichtiger ist das Abschneiden auf heimischem Terrain für Christian Kahl in der AK 5. In der unterfränkischen Meisterschaft und in der BMV-Wertung rangiert der Nenzenheimer auf Rang vier und im ADAC-Ranking auf Platz fünf. Ein Sprung aufs Siegerpodest würde nach dritten Plätzen in Bad Königshofen und Bad Neustadt und einem vierten Platz in Knetzgau helfen, sich in den vorderen Rängen zu halten.

Der AMC mit seinem Vorsitzenden Walter Loschky richtet mit dieser 25. Auflage sein Jubiläums-Rennen aus. Die Veranstaltung startet am Sonntag auf dem Parkplatz des Kitzinger Sickergrunds um 9.30 Uhr mit der AK 1 und wird voraussichtlich bis 17 Uhr dauern. Nach jeder Altersklasse werden die Sieger geehrt, alle Teilnehmer der jüngsten Altersklasse 1 erhalten einen Pokal. Für 30 Prozent der Teilnehmer in den anderen Altersklassen sind ebenfalls Pokale ausgelobt. Die Gastgeber stellen Getränke und Speisen vom Grill sowie Kaffee und Kuchen.

Markus Friemelt konnte dieses Jahr die Brüder Jonas und Benjamin Hahn als Neulinge begrüßen – sie werden kommende Saison in der AK 1 an den Start gehen. Die AMC-Verantwortlichen werben um weitere Mädels und Jungs. Wer Interesse hat, kann sich beim Sonntags-Rennen ein Bild von der Szene machen oder zu den Trainings (donnerstagabends und samstagmorgens) auf dem Parkplatz im Sickergrund vorbeischauen. Der Trainer ist dem Verein für die Unterstützung dankbar. So konnten die jungen Motorsportler diese Saison mit neuen T-Shirts und Jacken ausgestattet werden.