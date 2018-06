Drei Wochen harter Vorbereitung liegen bereits hinter dem TSV Abtswind, zwei Wochen stehen dem Bayernliga-Aufsteiger noch bevor, bevor die Saison mit einem Heimspiel am 14. Juli gegen Don Bosco Bamberg startet. Trainer Mario Schindler ist zufrieden mit dem Erarbeiteten: „Viele neue Spieler, eine andere Formation als letzte Saison, die harten Konditionsläufe mit unserem Fitnesscoach Robert Mildenberger – die Jungs arbeiten ganz viel im physischen Bereich, da kann man einen Spielfluss auf hohem Niveau noch nicht erwarten.“

Die Neuen scheinen ohne langen Anlauf gut integriert. Mit Christopher Lehmann, Marcel Ruft, Max Hillenbrand (alle 1. FC Schweinfurt 05 II), Cristian Camilo Fischer (1. FC Schweinfurt 05 U19), Max Wolf (Offenbacher Kickers U19), Yannick Zunder (Greuther Fürth U19), Felix Wilms (DJK Oberschwarzach), Pascal Jeni und Roman Hartleb (Würzburger Kickers U23) hatten die Abtswinder neun Zugänge für die Saison 2018/19 bekannt gegeben.

In den ersten Testspielen erzielten sie gegen die bisherigen Ligakonkurrenten aus Unterpleichfeld (2:1), Kleinrinderfeld (5:0) und Karlburg (7:1) mitunter torreiche Erfolge. In allen drei Partien wechselte Schindler seine Mannschaft fast komplett durch. Vier Tore erzielten Adrian Dußler und Christopher Lehmann, zweimal traf Roman Hartleb. Auch Max Hillenbrand, Pascal Jeni, Jonas Wirth und Philipp Hummel trugen sich als Torschützen ein.

Nach den Abgängen von Pascal Kamolz nach Unterpleichfeld, Daniel Endres nach Höchberg, Peter Mrugalla nach Mainsondheim und Steffen Barthel, der nach dem Ende seines Auslandssemesters zum Würzburger FV wechselt, scheint der Abtswinder Angriff wiederum schlagkräftig besetzt zu sein. Im Tor wechselten sich nach dem Wechsel von Julian Schneider nach Großbardorf bislang Florian Warschecha und Felix Wilms ab. Ergebnis seien noch zweitrangig, die Vorbereitung sei zuweilen „ein Kampf gegen den inneren Schweinehund“, findet Schindler. „Wir müssen physisch die Grundlagen für eine Liga bilden, die an den Körper eine andere Herausforderung stellt als die Landesliga“, schreibt Schindler den Resultaten nur Nebenwert zu.

Am Samstag treten die Abtswinder in der ersten von zwei Qualifikationsrunden zum Toto-Pokal auf Verbandsebene beim Landesligisten Alemannia Haibach an. Zuletzt begegneten sich beide Teams unmittelbar nach der Winterpause im März noch in der Liga. Diese Partie endete torlos. Haibachs neuer Trainer Torsten Zeuch, zuvor beim Bezirksligisten Keilberg tätig und Nachfolger Slobodan Komljenovics, geht mit einer womöglich umso ambitionierteren Mannschaft in die neue Saison. Der Vorjahresabsteiger verstärkte sich mit Christian Breunig, Johannes Gerhart und Marco Wadel von Viktoria Aschaffenburg, Slava Bauer aus Wertheim sowie Eren Baris und Nikolaos Koukalias aus Erlenbach, zudem kehrte Christian März aus Hain zurück.

Allerdings müssen die Haibacher offensiv auch den Abgang des schnellen Pasqual Verkamp nach Aschaffenburg kompensieren. Für den Neunten der abgelaufenen Landesligasaison ist die Aufgabe gegen Abtswind eine willkommene Gelegenheit, die Schlagkraft der neu formierten Mannschaft unter Wettbewerbsbedingungen zu testen. Im Vorfeld äußerten die Alemannen keck die Hoffnung, dem Gegner „einen Stolperstein in den Weg legen“ zu können.

Nach dem ersten Pflichtspiel der neuen Saison geht es für die Abtswinder mit zwei Tests weiter. Gegner am 1. Juli ist Don Bosco Bamberg in Reichmannsdorf. Am 4. Juli testet Schindler sein Team zudem in Oberschwarzach. Beim Erreichen der zweiten Runde würde es am 7. Juli gegen den Sieger der Begegnung zwischen Unterpleichfeld und Würzburger FV antreten.