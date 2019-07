Fussball

Bayernliga Nord TSV Abtswind – FC Sand 0:2 (0:1)

Kalte Dusche für den TSV Abtswind im ersten Heimspiel der neuen Bayernligasaison. Gegen den FC Sand kassierte das Team eine 0:2 (0:1)-Niederlage. Zu Beginn deutete wenig auf eine Heimpleite hin, die Elf von Trainer Mario Schindler gestaltete die erste Halbzeit lange souverän, war drückend überlegen und die Zuschauer sahen eigentlich eine Partie auf ein Tor. Allein ein solches wollte Abtswind nicht gelingen, zahlreiche gute Chancen wurden leichtfertig vergeben. Viel effektiver dagegen die Sander, die mit ihrem einzigen nennenswerten Angriff der ersten 45 Minuten die Führung erzielten. Shaban Rugovai gelang in der 26. Minute ein Kunstschuss aus zwanzig Metern, der direkt im Winkel einschlug.

Der nächste Nackenschlag für Abtswind folgte kurz nach der Pause, erneut war es Rugovai, der schneller war als sein Gegenspieler und zur vorentscheidenden 2:0-Führung traf (47.). Jetzt waren die Platzherren sichtlich geschockt und brachten in der Folgezeit nicht mehr viel zuwege. Ganz anders die Sander, die sich mit schnellem Umschaltspiel noch zwei Großchancen erspielten. Letztlich ging der Sieg der Gäste aufgrund der starken Vorstellung in Durchgang zwei in Ordnung. (ara/hops)