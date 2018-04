Julian Gebauer wieder in starker Form

Erneut hat sich Sportschütze Julian Gebauer in starker Form gezeigt. Der Sommeracher startete beim Schüler- und Jugend-Cup in der Disziplin auf die „Laufende Scheibe 10 Meter“. Nach zuletzt zwei Siegen beim Connewitzer Nachwuchspokal in Leipzig beherrschte der 15-Jährige die Jugend-Konkurrenz auch beim Schießwettbewerb im Frankfurter Stadtteil Schwanheim. Er siegte mit 60 Punkten Vorsprung vor Madeline Schneider (1015 Ringe) vom hessischen SV Großlüder und Simon Breest vom SV Mellenbach-Glasbach (Thüringen), der mit 957 Ringen den dritten Rang belegte.

Gebauer erzielte im zweiten Wettkampf hervorragende 544 Ringe, was gleichzeitig persönliche Bestleistung bedeutete. Mit den 1075 erreichten Ringen hätte der 15-jährige bei den Junioren, also eine Klasse höher, den zweiten Rang hinter dem amtierenden deutschen Meister Kris Grossheim aus Schwanheim besetzt. Der ebenfalls in der Jugend-Konkurrenz startende Max Berlt aus Sommerach erreichte mit 734 Ringen den siebten Platz. In der Schülerklasse ging Nico Adler aus Dettelbach an den Schießstand. Seine 654 Ringe sicherten ihm Rang zwei.