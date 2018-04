Julian Friemelt akklimatisiert sich

Zufrieden zeigte sich der neue Trainer der Jugend-Kart-Gruppe des AMC Kitzingen, Markus Friemelt, beim zweiten Saisonrennen um den unterfränkischen Jugend-Kart-Slalom-Pokals, das der ADAC-Ortsclub Würzburg auf dem Gelände des Dettelbacher Unternehmens JE Schum veranstaltete. Die drei AMC-Starter schafften im Kollektiv einstellige Platzierungen. Julian Friemelt holte sich im zweiten Rennen seinen ersten Saisonsieg.

Alle vier Kitzinger Fahrer müssen heuer als jüngerer Jahrgang in einer höheren Altersklasse antreten, weshalb der Saisoneinstieg nicht so leicht erschien. Dieser Fall trat bei Julian Friemelt zum Saisonauftakt in Gerolzhofen ein. Hatte er im Vorjahr noch alle zehn Saisonrennen gewonnen, musste er sich nach dem Klassenwechsel in Gerolzhofen mit Platz sechs begnügen. „Der Julian ist ganz schlau und weiß sich aus der Affäre zu ziehen“, kommentierte Markus Friemelt das Abschneiden in Gerolzhofen samt der fulminanten Vorstellung in Dettelbach. Dort präsentierte er sich wieder als Siegfahrer, der mit zwei fehlerfreien Auftritten und zwei Laufbestzeiten die Konkurrenz dominierte. Der Neunjährige aus der Kitzinger Siedlung rückte mit dem Erfolg auf Rang drei der Saisonwertung vor und ist höchst ambitioniert um bald wieder auf dem Platz an der Sonne zu stehen.

Sein Bruder Kevin Friemelt verbesserte sich mit der Punkteausbeute ebenfalls gegenüber Gerolzhofen, wo er Sechster geworden war. In Dettelbach drückte er seine Zeit im zweiten Rennlauf auf 26,18 Sekunden und ergatterte damit den vierten Platz. Christian Kahl durfte in Gerolzhofen erstmals hautnah erleben, wie eng es bei den ältesten Jugend-Kart-Fahrern in der Altersklasse fünf zugeht. Dort belegte er den neunten Platz und ging in Dettelbach nach der Auslosung mit der Startnummer eins ins Rennen. „Das war doch ganz okay“, meinte der 16-Jährige nach zwei fehlerfreien Läufen, die ihm Platz sieben und einige Meisterschaftspunkte einbrachten. Nach seiner ersten Teilnahme an einer bayerischen Meisterschaft im vergangenen Jahr nimmt der Nenzenheimer das höhere Trainingspensum gerne an und fuhr in Dettelbach einen siebten Platz heraus.

Der Vierte im Bunde der AMC-Jugendlichen ist der Mainbernheimer Meo Winter, der in Dettelbach verhindert war. Er hatte in Gerolzhofen Platz 15 der Altersklasse drei belegt. „Wir werden im Training weiterhin viel arbeiten, um die Jungs nach vorne zu bringen“, sagt Markus Friemelt. Was das Üben bringt, davon können sich die Zuschauer überzeugen, wenn der AMC Kitzingen am 1. Juli zum Heimrennen einlädt.