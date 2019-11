Ippesheim verliert etwas den Anschluss

A-Klasse 2 Würzburg

SV-DJK Gaubüttelbrunn – FC Eibelstadt II 7:0 ASV Ippesheim – FC Kirchheim 0:1 FC Gollhofen – Ochsenfurter FV 3:0 SV Tückelhausen/Hohestadt – SV Fuchsstadt 2:5

1. (1.) FC Kirchheim 12 9 2 1 42 : 14 29 2. (2.) ASV Ippesheim 12 7 3 2 40 : 13 24 3. (3.) SV Kleinochsenfurt 11 7 2 2 35 : 23 23 4. (4.) SV Erlach/Sulzfeld II 12 7 1 4 21 : 21 22 5. (5.) FC Eibelstadt II 12 5 2 5 24 : 30 17 6. (6.) Ochsenfurter FV 12 5 1 6 19 : 33 16 7. (8.) FC Gollhofen 12 5 0 7 28 : 29 15 8. (9.) SV-DJK Gaubüttelbrunn 12 5 0 7 34 : 39 15 9. (10.) SV Fuchsstadt/Albertshausen 12 4 1 7 32 : 34 13 10. (7.) SV Tückelhausen/Hohestadt 12 4 1 7 24 : 29 13 11. (11.) SV Gaukönigshofen II 11 2 4 5 15 : 26 10 12. (12.) TSV Gnodstadt 12 2 1 9 17 : 40 7

Der FC Kirchheim hat nach dem 1:0 im Spitzenspiel beim ersten Verfolger in Ippesheim den Vorsprung auf fünf Zähler ausgebaut. Gerade im ersten Durchgang hatte der FC-Vorsitzende Reinhold Konrad Vorteile bei seiner Elf gesehen. „Zwei bis drei sehr gute Chancen“ habe man bereits vor dem 1:0 besessen. Das entscheidende Tor gelang in der 33. Minute Verteidiger Lukas Grimm per Kopf nach einem Eckball.

Von der zuletzt so formstarken Ippesheimer Elf war anfangs nur wenig zu sehen. Das änderte sich in der zweiten Hälfte. Da gestaltete der ASV die Partie offener, und es boten sich Chancen auf beiden Seiten. Bei einem Lattentreffer gut fünf Minuten vor Schluss hatten die Kirchheimer Glück, dass nicht der Ausgleich fiel. Sie hatten es verpasst, das zweite Tor nachzulegen.

SV-DJK Gaubüttelbrunn – FC Eibelstadt II 7:0 (5:0). Tore: 1:0 Benjamin Geiger (25.), 2:0, 3:0 Benedikt Engert (29., 30.), 4:0, 5:0 Joschka Schwertberger (36., 44.), 6:0 Benjamin Geiger (50.), 7:0 Manuel Zöller (66.).

ASV Ippesheim – FC Kirchheim 0:1 (0:1). Tor: 0:1 Lukas Grimm (33.).

FC Gollhofen – Ochsenfurter FV 3:0 (1:0). Tore: 1:0 Sebastian Decker (8.), 2:0 Luca Hemmkeppler (67., Eigentor), 3:0 Lukas Hofmann (84.).

SV Tückelhausen/Hohestadt – SV Fuchsstadt/Albertshausen 2:5 (2:2). Tore: 1:0 Jonas Savickas (9.), 2:0 Felix Meis (15., Eigentor), 2:1 Tobias Schindler (22.), 2:2 Johann Barbie (27.), 2:3 Yevgeny Labkov (62.), 2:4 Johann Barbie (70.), 2:5 Yevgeny Labkov (80.).

A-Klasse 3 Würzburg

SC Schwarzach II – FV Ülkemspor Kitzingen 2:2 SSV Kitzingen II – SV Sickershausen II 2:1 SG Markt Einersheim – TSV Repperndorf abg. Bayern Kitzingen II – Dettelbach und Ortsteile II abg.

1. (1.) TSV Biebelried 13 12 0 1 68 : 19 36 2. (2.) SSV Kitzingen II 12 10 0 2 42 : 20 30 3. (4.) SC Schwarzach II 12 8 1 3 38 : 20 25 4. (3.) SG Markt Einersheim 11 8 0 3 40 : 7 24 5. (5.) DJK Effeldorf 13 7 0 6 24 : 23 21 6. (6.) Dettelbach und Ortsteile II 12 6 1 5 29 : 29 19 7. (7.) SG Hohenfeld/RW Kitzingen 12 5 1 6 18 : 32 16 8. (8.) SC Schernau 13 4 2 7 38 : 38 14 9. (9.) Buchbrunn/Mainstockheim II 13 4 1 8 22 : 53 13 10. (10.) TSV Repperndorf 12 4 0 8 24 : 31 12 11. (11.) Bayern Kitzingen II 10 2 1 7 24 : 30 7 12. (13.) FV Ülkemspor Kitzingen 11 1 3 7 22 : 54 6 13. (12.) SV Sickershausen II 12 2 0 10 16 : 49 6

SSV Kitzingen II – SV Sickershausen II 2:1 (0:1). Tore: 0:1 Martin Köhler (33.), 1:1 Marvin Funk (53.), 2:1 Albert Qerimi (59.).

SC Schwarzach II – Ülkemspor Kitzingen 2:2 (2:1). Tore: 1:0 Pierre Hüßner (22.), 1:1 Serkan Helvaci (40.), 2:1 Paul Hegler (41.), 2:2 Tolunay Arayici (57.).

A-Klasse 2 Schweinfurt

FV Dingolshausen – TSV Abtswind III/Geesdorf II 3:1 SV Rügshofen – SC Ebrach/Großgressingen 0:3 FC Fahr II – TSV/DJK Wiesentheid II 1:2 DJK Oberschwarzach II – SG Frankenwinheim abg. FV Sulzheim/Alitzheim – SG Klein-/Großlangheim 2:5

1. (1.) FV Sulzheim/Alitzheim 15 12 1 2 44 : 16 37 2. (2.) SG Frankenwinheim/Schallfeld 13 11 1 1 55 : 10 34 3. (3.) SC Ebrach/Großgressingen 14 9 2 3 36 : 21 29 4. (4.) SG Klein-/Großlangheim 14 9 0 5 47 : 23 27 5. (5.) FV Dingolshausen 14 8 3 3 41 : 29 27 6. (6.) DJK Oberschwarzach II 14 7 2 5 26 : 17 23 7. (7.) TSV/DJK Wiesentheid II 14 7 1 6 26 : 25 22 8. (8.) SV Rügshofen 14 6 0 8 25 : 28 18 9. (9.) SG Gerolzhofen II/Michelau 14 2 5 7 17 : 35 11 10. (10.) TSV Abtswind III/Geesdorf II 15 3 1 11 30 : 48 10 11. (11.) SG Schönbach-Siegendorf 13 3 1 9 15 : 56 10 12. (12.) FC Fahr II 13 2 1 10 20 : 43 7 13. (13.) DJK Unterspiesheim II 13 2 0 11 18 : 49 6

FV Dingolshausen – TSV Abtswind III/FC Geesdorf II 3:1 (1:0). Tore: 1:0, 2:0 Nico von Falkenstein (7.), 2:1 Thomas Lordo (57.), 3:1 Nico von Falkenstein (85.).

FC Fahr II – TSV/DJK Wiesentheid 1.2 (0:2). Tore: 0:1 Stefan Leikam (5.), 0:2 Emre Zeyrek (24.), 1:2 Georg Binzenhöfer (64.).

SV Rügshofen – SC Ebrach/Großgressingen 0:3 (0:2). Tore: 0:1 Wladimir Martynow (19.), 0:2 Patrick Mayer (44.), 0:3 Pascal Leicht (85.).

FV Sulzheim – SG Klein-/Großlangheim 2:5 (1:2). Tore: 0:1 Lucas Wagner (12.), 0:2 Markus Golombek (14.), 1:2 Tobias Eckhardt (25.), 1:3 Lucas Wagner (55.), 1:4, 1:5 Markus Golombek (69., 76.), 2:5 Frank Barthel (88.).