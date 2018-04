Iphofen mit 3:3 reich beschenkt

A-Klasse 3 Würzburg

SC Schwarzach II – Dettelbach und Ortsteile II 0:6 SV Sickershausen II – SSV Kitzingen II 4:2 TSV Gerbrunn II – SSV Kitzingen II 1:1 SC Schernau – DJK Effeldorf 1:1 SV Markt Einersheim – FC Iphofen 3:3 TSV Repperndorf – SV Erlach/Sulzfeld II 1:1 Buchbrunn/Mainstockheim II – SV Sickershausen II 3:1

1. (1.) FC Iphofen 17 13 2 2 51 : 14 41 2. (2.) SV Erlach/Sulzfeld II 15 9 4 2 40 : 16 31 3. (4.) Dettelbach und Ortsteile II 14 9 2 3 36 : 18 29 4. (3.) SV Markt Einersheim 15 9 2 4 36 : 22 29 5. (5.) TSV Repperndorf 14 7 5 2 35 : 20 26 6. (7.) Buchbrunn/Mainstockheim II 17 7 4 6 34 : 32 25 7. (6.) SC Schwarzach II 17 7 3 7 28 : 44 24 8. (8.) SSV Kitzingen II 15 5 4 6 29 : 28 19 9. (9.) DJK Effeldorf 16 5 3 8 23 : 28 18 10. (12.) SV Sickershausen II 15 4 2 9 25 : 41 14 11. (10.) SC Schernau 17 4 2 11 23 : 48 14 12. (11.) TSV Gerbrunn II 18 4 2 12 25 : 51 14 13. (13.) Bayern Kitzingen II 16 1 3 12 13 : 36 6

Im Spitzenspiel in Markt Einersheim hatte es lange nach Iphofens dritter Saisonniederlage ausgesehen. SV-Angreifer Tobias Zehnder führte in der 74. Minute das 4:1 auf dem Fuß. Frei vor dem FC-Gehäuse vergab der junge Stürmer. Für den Tabellenführer war dies so etwas wie ein Startsignal. In den letzten Minuten drehte die Elf von Trainer Elmar Most die Partie zu ihren Gunsten, und sie kam noch zu einem schmeichelhaften 3:3-Unentschieden. „Wir hatten einen rabenschwarzen Tag“, sagte FC-Sportleiter Sebastian Dörr. Und: „Ein Sieg für Markt Einersheim wäre verdient gewesen.“

Ebenfalls keinen Sieger hatte das Verfolgerduell zwischen Repperndorf und Erlach/Sulzfeld II. Zur Halbzeit hatte das Endergebnis schon festgestanden. Mit dem 1:1 müssen beide Mannschaften leben. „Jedes Team hatte genügend Tormöglichkeiten“ so das Fazit der Verantwortlichen in Erlach.

SV Markt Einersheim – FC Iphofen 3:3 (1:0). Tore: 1:0 Thomas Volkamer (44.), 1:1 Christian Weigand (46.), 2:1 Patrick Teufel (60.), 3:1 Tobias Zehnder (70.), 3:2 Lutz Ziegler (86., Foulelfmeter), 3:3 Christoph Weigand (90.).

TSV Repperndorf – SV Erlach/Sulzfeld 1:1 (1:1). Tore: 0:1 Max Weigand (14., Foulelfmeter), 1:1 Patrick Kropp (32.).

TSV Gerbrunn II – SSV Kitzingen II 1:1 (0:1). Tore: 0:1 Julian Blaha (42.), 1:1 Sinan Kartal (85.).

SG Buchbrunn/Mainstockheim II – SV Sickershausen II 3:1 (1:0). Tore: 1:0 Pascal Gedrat (23.), 1:1 Markus Güntner (58.), 2:1 Marco Brandner (68.), 3:1 Pascal Gedrat (86.).

SC Schernau – DJK Effeldorf 1:1 (0:0). Tore: 0:1 Markus Apfelbacher (46.), 1:1 Jonas Zink (63.).

SC Schwarzach II – Dettelbach und Ortsteile II 0:6 (0:0). Tore: 0:1 Dominik Weickert (57.), 0:2 Sebastian Kleinhans (78., Eigentor), 0:3 Patrick Tschischka (81.), 0:4 Patrick Tschischka (85.), 0:6 Pascal Kehl (90.+1). Gelb-Rot: Hans Dresch (Schwarzach, 26.).

SV Sickershausen II – SSV Kitzingen II 4:2 (3:2). Tore: 1:0 Julian Burger (5.), 2:0 Justin Mariano (18.), 3:0 Hannes Wahner (30.), 3:1 Jean-Marcel Danner (31.), 3:2 Bernd Wenkheimer (45.), 4:2 Steven Mezo (90.).