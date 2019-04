In Überzahl nur unentschieden

Kreisklasse Würzburg 2

SV Geroldshausen – TSG Sommerhausen 1:1

1. (2.) SV Geroldshausen 22 15 5 2 58 : 29 50 2. (1.) SpVgg Gülchsheim 22 15 4 3 49 : 17 49 3. (3.) SV Willanzheim 22 14 3 5 51 : 23 45 4. (4.) TSV Sulzfeld 22 13 5 4 46 : 24 44 5. (5.) FC Hopferstadt 22 11 6 5 59 : 29 39 6. (6.) TSV Aub 22 11 4 7 34 : 33 37 7. (7.) SV Hoheim 22 10 6 6 42 : 28 36 8. (9.) TSG Sommerhausen 22 9 3 10 45 : 41 30 9. (8.) SV Gelchsheim 22 9 3 10 43 : 45 30 10. (10.) FC Iphofen 22 8 3 11 38 : 44 27 11. (11.) TSV Mainbernheim 22 5 4 13 35 : 59 19 12. (12.) TSV Biebelried 22 4 3 15 28 : 57 15 13. (13.) FG Marktbreit/Martinsheim II 22 2 4 16 24 : 60 10 14. (14.) Dettelbach und Ortsteile II 22 1 1 20 14 : 77 4

SV Geroldshausen – TSG Sommerhausen 1:1 (0:0). Geht dem bislang so souveränen Tabellenführer in der Schlussphase der Saison tatsächlich die Luft aus? Zwei Tage nach der zweiten Saisonniederlage (1:3 in Hopferstadt) kamen die Geroldshäuser auch im Heimspiel gegen die TSG Sommerhausen nicht über ein Unentschieden hinaus. Dabei konnten sie sich bei Armin Hilpert bedanken, der sieben Minuten nach seiner Einwechslung (82.) in Überzahl die Sommerhäuser Führung wenigstens ausglich. (wro)

Tore: 0:1 Felix Vetter (63.), 1:1 Armin Hilpert (89.). Rot: Marcus Geiger (77).

B-Klasse Schweinfurt 4

(SG) DJK Stadelschwarzach II – Lindach/Kolitzh. II 3:4