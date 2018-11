In Marktsteft den Meister gefunden

Bayernliga weibliche A-Jugend

JSG Fürther Land – TSV Haunstetten 34:34 TV Marktsteft – HCD Gröbenzell 31:29 HT München – HSG Würm-Mitte 25:47 TSV EBE Forst United – TSV Allach 34:21 TSV Schleißheim – Mintraching/Neutraubling 22:28

1. (2.) HSG Würm-Mitte 6 5 0 1 202 : 147 10 : 2 2. (1.) HCD Gröbenzell 7 5 0 2 249 : 183 10 : 4 3. (4.) TV Marktsteft 6 4 1 1 199 : 167 9 : 3 4. (5.) TSV EBE Forst United 7 4 1 2 210 : 181 9 : 5 5. (3.) TSV Haunstetten 8 4 1 3 236 : 196 9 : 7 6. (6.) JSG Fürther Land 6 3 1 2 202 : 175 7 : 5 7. (7.) Mintraching/Neutraubl. 6 3 0 3 156 : 158 6 : 6 8. (8.) TSV Schleißheim 6 2 0 4 162 : 195 4 : 8 9. (9.) HT München 7 1 0 6 140 : 250 2 : 12 10. (10.) TSV Allach 7 0 0 7 146 : 250 0 : 14

TV Marktsteft – HCD Gröbenzell 31:29 (15:15). Nach den beiden Niederlagen in der vergangenen Saison ist den Marktstefterinnen nun der erhoffte Sieg gegen den amtierenden bayerischen A-Jugend-Meister gelungen. Gut erholt vom vorangegangenen Debakel (24:37) in Haunstetten, brachten sie Gröbenzell von Beginn an mit ihren Tempogegenstößen in Bedrängnis – und zwangen den Gegner nach 11:6-Führung zu einer Auszeit. Damit war der Spielfluss vorerst dahin, die Gäste hatten bis zur Pause auf 15:15 ausgeglichen. Mit Gröbenzells Rückraumspielerin Lena Kaltner hatte Marktsteft seine Probleme.

Das wurde auch in der zweiten Hälfte zunächst nicht besser, so dass die Gastgeberinnen meist zwei bis drei Toren hinterherliefen. Dass der Rückstand nicht weiter wuchs, war einer überragenden Amelie Müller zu verdanken. Sie setzte sich sowohl von der Linksaußenposition als auch im Rückraum immer wieder schön im Eins-gegen-eins-Spiel durch. Noch in der 48. Minute lagen die Marktstefterinnen mit 24:26 zurück.

Doch dann – getrieben vom Publikum – erwachte ihr Kampfgeist. Sie holten zwei Siebenmeter heraus, die Ina Hertlein zum 28:28 verwandelte. Amelie Müller traf erstmals in der zweiten Halbzeit zur Führung. 45 Sekunden mussten die Gastgeberinnen nun noch überstehen. Trainer Vilo Vitkovic nahm eine Auszeit, um den letzten Angriff zu erörtern – und Anna Müller-Scholden schloss zum 31:29 ab.

Marktsteft: Müller 13/1, Müller-Scholden 5, Hertlein 5/2, Reuthal 4, Reinertz 3, Wendel 1.