Hüttenheims Hoffnung im Abstiegskampf lebt

Wilder und spannender denn je verläuft im Endspurt dieser Saison der Abstiegskampf in der A-Klasse 3 Würzburg. Die DJK Effeldorf ist durch ihren Negativtrend in den Tabellenkeller gedriftet, Neuling SG Hohenfeld/RW Kitzingen hat mit drei Siegen in Serie den letzten Platz verlassen und an den SV Hüttenheim abgetreten.

Nach desaströser zweiter Saisonhälfte schwebt die Mannschaft von Trainer Andreas Grün damit in höchster Abstiegsnot. Einem glücklichen Umstand verdankt es der Aufsteiger, dass er wohl noch alles selbst in der Hand hat.

Für Grün ist alles schon mal dagewesen. Bereits vor zwei Jahren in seiner Premierensaison in Hüttenheim spielten seine Schützlinge eine solide Hinrunde – und stiegen schließlich nach punktloser zweiter Saisonhälfte als Tabellenletzter in die B-Klasse ab.

Diesen Betriebsunfall reparierten die Hüttenheimer durch den sofortigen Wiederaufstieg. Und sie bewiesen in der Vorrunde durchaus, dass sie mithalten können in der A-Klasse. Wie damals schien die Basis für den Klassenverbleib gelegt. Mit 13 Zählern in 13 Spielen lag der Sportverein im Soll und hatte Kontakt zum Mittelfeld der Liga.

Doch es folgte erneut eine katastrophale Wintervorbereitung, wie der Coach erklärt. „Die Trainingsbeteiligung ließ arg zu wünschen übrig. Ich musste sogar einige Einheiten absagen“, sagt Grün mit Blick auf das zu geringe Engagement der Seinen während des Winters. Bereits zwei Jahre zuvor hatte sich dieser Faktor negativ auf die spätere Leistung ausgewirkt.

Auch diesmal seien die Defizite unübersehbar. In vielen Partien fehlten die letzten Prozentpunkte. Gegen die direkten Kontrahenten aus Schwarzach und Buchbrunn/Mainstockheim reichte es nur zu Unentschieden, und in Seinsheim unterlag der Aufsteiger mit 0:1.

Jüngst verspielten Grüns Mannen gegen Repperndorf gar eine 2:0-Führung und gaben den Sieg leichtfertig aus der Hand. „Wir waren bei Standards überraschend anfällig. Denn Repperndorf wäre an diesem Tag sicherlich schlagbar gewesen“, findet der 31-Jährige, dessen Team noch dazu auf wichtige Leistungsträger verzichten muss. Stammtorwart Florian Hiller hat sich das Kreuzbandriss gerissen, sein Vertreter Ronny Schmidt muss ebenfalls passen. Und Hüttenheims beste Torschützen Stefan Därr und Steffen Götzelmann fallen auch aus. Personelle Probleme, die zur Unzeit kommen.

Stand der Aufsteiger bis zum Osterwochenende trotz seiner miserablen Punkteausbeute zumindest noch vor den Abstiegsrängen, so wurde er aufgrund der Siege der Konkurrenz nun bis ans Tabellenende durchgereicht. „Geändert hat sich damit aber kaum etwas“, sagt der Trainer mit Blick auf die immer noch günstige Tabellenkonstellation.

Und so macht sich der Trainer, der am Saisonende nach drei Jahren zum 1. FC Iphofen zurückkehren wird, noch nicht weiter verrückt. Schließlich habe man es noch immer selbst in der Hand. An den drei noch ausstehenden Spieltagen warten mit Effeldorf, Hohenfeld/RW Kitzingen und Sickershausen II ausschließlich direkte Konkurrenten um den Klassenverbleib.

„Das sind die Spiele, die wir erfolgreich bestreiten müssen. Wenn uns das nicht gelingt, haben wir es nicht verdient, in der Liga zu bleiben“, sagt Grün in klaren Worten. Er glaubt jedoch – auch dank der besseren Trainingsbeteiligung –, dass die Seinen in diesen Tagen verstanden hätten, was die Stunde geschlagen hat. Selbst die miserable Auswärtsbilanz ohne Sieg auf fremdem Platz und die Heimstärke des Konkurrenten Effeldorf trüben Grüns Hoffnung nicht – zumal wohl nur der Tabellenletzte in die B-Klasse absteigen wird.

Denn aufgrund der Allianz des SV Markt Einersheim mit der SG Seinsheim/Nenzenheim bleibt der Tabellenvorletzte in der A-Klasse. Voraussetzung dafür ist, dass die neue Spielgemeinschaft bis zum vorletzten Spieltag auf eines ihrer Spielrechte in der A-Klasse verzichtet, was nach jetzigem Stand wahrscheinlich ist. „Ich bin guter Dinge, dass wir den Klassenerhalt schaffen, wenn wir unser Können abrufen“, sagt Grün. Immerhin solle sich Geschichte nicht wiederholen.