Hopferstadt macht die Klasse spannend(er)

Kreisklasse 1 Würzburg

SAMSTAGTSV Unterpleichfeld II – Burggrumbach/Erbshausen 1:2 SV Bergtheim – TSV Grombühl 1:1 FC WÜ Kickers III – ASV Rimpar II 1:2 SV Oberpleichfeld/Dipbach – TSV Gerbrunn 2:1 SV Oberdürrbach – SV Kürnach 2:0 MONTAGTSV Lengfeld II – ASV Rimpar II 1:2 Lindleinsmühle – FC WÜ Kickers III 3:0

1. (2.) Lindleinsmühle 22 14 5 3 77 : 44 47 2. (1.) SV Bergtheim 22 14 5 3 52 : 24 47 3. (3.) Oberpleichf./Dipb./Prosselsh. 22 15 0 7 63 : 38 45 4. (4.) TSV Grombühl 22 12 6 4 39 : 21 42 5. (5.) TSV Lengfeld II 22 11 5 6 63 : 40 38 6. (6.) SV Oberdürrbach 22 9 5 8 40 : 42 32 7. (9.) ASV Rimpar II 22 8 5 9 41 : 42 29 8. (7.) FC Würzburger Kickers III 22 8 4 10 31 : 37 28 9. (8.) Burggrumb./Erbsh./Sulzw. 22 7 6 9 44 : 49 27 10. (11.) TSV Rottenbauer 22 5 8 9 35 : 43 23 11. (10.) SV Kürnach 22 6 5 11 33 : 42 23 12. (12.) SC Mainsondheim 22 5 5 12 40 : 60 20 13. (13.) TSV Gerbrunn 22 5 2 15 26 : 61 17 14. (14.) TSV Unterpleichfeld II 22 4 1 17 35 : 76 13

Kreisklasse 2 Würzburg

SAMSTAGDettelbach und Ortsteile II – TSV Biebelried 1:5 FC Hopferstadt – SV Gelchsheim 2:0 TSG Sommerhausen – TSV Mainbernheim 5:0 FC Iphofen – SV Willanzheim 1:3 SV Geroldshausen – TSV Aub 4:0 TSV Sulzfeld – SV Hoheim 0:1 SpVgg Gülchsheim – FG Marktbreit/Martinsheim II 3:0 MONTAG Dettelbach und Ortsteile II – SpVgg Gülchsheim 2:4 Marktbr./Martinsh. II – TSV Aub 1:2 FC Hopferstadt – SV Geroldshausen 3:1 TSV Mainbernheim – FC Iphofen 4:1

1. (3.) SpVgg Gülchsheim 22 15 4 3 49 : 17 49 2. (1.) SV Geroldshausen 21 15 4 2 57 : 28 49 3. (4.) SV Willanzheim 22 14 3 5 51 : 23 45 4. (2.) TSV Sulzfeld 22 13 5 4 46 : 24 44 5. (6.) FC Hopferstadt 22 11 6 5 59 : 29 39 6. (5.) TSV Aub 22 11 4 7 34 : 33 37 7. (7.) SV Hoheim 22 10 6 6 42 : 28 36 8. (8.) SV Gelchsheim 22 9 3 10 43 : 45 30 9. (10.) TSG Sommerhausen 21 9 2 10 44 : 40 29 10. (9.) FC Iphofen 22 8 3 11 38 : 44 27 11. (11.) TSV Mainbernheim 22 5 4 13 35 : 59 19 12. (12.) TSV Biebelried 22 4 3 15 28 : 57 15 13. (13.) FG Marktbreit/Martinsheim II 22 2 4 16 24 : 60 10 14. (14.) Dettelbach und Ortsteile II 22 1 1 20 14 : 77 4

Dettelbach und Ortsteile II – TSV Biebelried 1:5 (0:3). Die Biebelrieder schlossen früh zwei Konter erfolgreich ab, ehe die Hausherren besser ins Spiel kamen, aber nur selten zwingend wurden. Die Gäste erhöhten sogar noch auf 3:0. Nach der Pause mühte sich der Tabellenletzte weiter, belohnte sich auch, aber Philipp Eckart entschied die Partie postwendend.

Tore: 0:1 Benjamin Gottschalk (14.), 0:2 Philipp Eckart (22.), 0:3 Alexander Strnad (45.), 1:3 Tobias Kühnl (77.), 1:4 Philipp Eckart (79.), 1:5 Michael Müller (90.+3).

FC Hopferstadt – SV Gelchsheim 2:0 (1:0). In einem fairen Derby brachte ausgerechnet der gebürtige Gelchsheimer Jakob Weißkopf, der ab Sommer für seinen Heimatverein kicken wird, die Hausherren auf Erfolgskurs. Das aber verdient, denn Hopferstadt hatte mehr vom Spiel und die besseren Möglichkeiten. Gelchsheim blieb offensiv weitestgehend harmlos.

Tore: 1:0 Jakob Weißkopf (38.), 2:0 Stefan Pohl (64.).

TSG Sommerhausen – TSV Mainbernheim 5:0 (4:0). Nach umkämpfter Anfangsphase, in der beide Teams ihre Möglichkeiten hatten, legten die Sommerhäuser eine Schippe drauf und entschieden die Partie bis zur Pause. Danach verwalteten sie das Ergebnis, während Mainbernheim sich in sein Schicksal fügte.

Tore: 1:0 Benedikt Lindner (24.), 2:0 Philipp Kessler (28.), 3:0 Sebastian Kessler (36.), 4:0 Christian Schwarz (43.), 5:0 Philipp Kessler (58.).

FC Iphofen – SV Willanzheim 1:3 (1:0). Überraschend gingen die Hausherren in der ersten Hälfte in Führung. Denn Willanzheim hatte schon vor der Pause mehr vom Spiel. Nach dem Wechsel wurde der Aufstiegsaspirant immer stärker und drängte die Gastgeber, denen merklich die Kräfte schwanden, immer mehr zurück. Die Tore fielen aber erst in der Schlussphase. „Die Niederlage ist verdient, aber der Zeitpunkt der Gegentreffer ist schon sehr bitter, zumal wir sie ihnen durch eigene Fehler geschenkt haben“, sagte Iphofens Sebastian Dörr.

Tore: 1:0 Daniel Förster (22.), 1:1 Niklas Hein (81.), 1:2 Pascal Schmitt (88.), 1:3 Pascal Schmitt (90.).

SV Geroldshausen – TSV Aub 4:0 (0:0). Schwer machten es die Gäste aus Aub dem Tabellenführer, der in der ersten Hälfte kaum zu Chancen kam. Erst nach dem Seitenwechsel entwickelten die Hausherren größeren Druck. Ein Doppelschlag Tim Schmitts und Florian Boldts brachte sie dann in Führung. Aubs Wille war gebrochen.

Tore: 1:0 Tim Schmitt (58.), 2:0 Florian Boldt (62.), 3:0 Bernd Hirsch (70.), 4:0 Armin Hilpert (75.).

TSV Sulzfeld – SV Hoheim 0:1 (0:0). Extrem angefressen war Sulzfelds Coach Markus Wolf nach dem Duell gegen Hoheim: „Wir brauchen einfach zu viele Chancen und treffen aus einem Meter das Tor nicht.“ Die Sulzfelder dominierten über weite Strecken, erarbeiteten sich viele gute Tormöglichkeiten, nur über die Linie brachten sie das Leder nicht. Das machten die Gäste besser, die einen Fehler in der TSV-Defensive zum schmeichelhaften Sieg nutzten.

Tor: 0:1 Frank Söhnlein (60.).

SpVgg Gülchsheim – FG Marktbreit/Martinsheim II 3:0 (1:0). Die Gülchsheimer begannen stark, verloren aber nach der Führung spielerisch ihre Linie. Die FGM-Reserve dominierte bis zur Pause, ohne wirklich gefährlich zu werden. Erst nach dem Wechsel, als die Gäste ihrem Tempo der ersten Hälfte Tribut zollen mussten, entschieden die wieder überlegenen Hausherren die Partie.

Tore: 1:0 Maximilian Wolff (6.), 2:0 Andreas Eisenmann (53.), 3:0 Andreas Eisenmann (90.), Foulelfmeter).

Dettelbach und Ortsteile II – SpVgg Gülchsheim 2:4 (1:2). Keinen guten Tag erwischte der Tabellenzweite beim Schlusslicht, das ordentlich Paroli bot und kurz davor war, die Gäste zu ärgern, wäre nicht Stefan Wagenhäusers Notbremse in Folge eines verunglückten Rückpasses gewesen. Denn danach nutzte Gülchsheim die Überzahl konsequent und siegte letztlich glanzlos.

Tore: 1:0 Marcel Kurr (1.), 1:1 Andreas Engert (37.), 1:2 Adrian Kömm (40.), 1:3 Andreas Engert (65.), 1:4 Adrian Kömm (85.), 2:4 Pascal Kehl (87.); Rot: Stefan Wagenhäuser (62., Notbremse, Dettelbach).

FG Marktbreit/Martinsheim II – TSV Aub 1:2 (1:1). Unerwartet dominant traten die stark verjüngten Auber in der ersten Hälfte auf. Dementsprechend verdient gingen die Gäste in Führung, kassierten aber prompt den Ausgleich. Erst nach der Pause drängten die Hausherren vehement auf den Sieg. Doch die Dietl-Elf stemmte sich dagegen und feierte einen nicht unverdienten Sieg.

Tore: 0:1 Lukas Beigel (22.), 1:1 Michael Hofstetter (25.), 1:2 Jakob Dietl (70., Foulelfmeter); Gelb-Rot: Ibrima Saine (62., wiederholtes Foulspiel, Aub).

FC Hopferstadt – SV Geroldshausen 3:1 (1:0). Verdient besiegten die Hausherren den Tabellenführer, der während der gesamten Begegnung nie zu seinem Spiel fand. Das lag vor allem an den stark aufspielenden Hopferstädtern, die offensiv stets gefährlich waren und sich selbst nach dem Anschlusstreffer nicht aus der Ruhe bringen ließen.

Tore: 1:0 Marcel Grüb (12.), 2:0 Daniel Kechel (69.), 2:1 Daniel Beck (81.), 3:1 Stefan Pohl (90.+5). Besonderheit: Stefan Pohl schießt Foulelfmeter neben das Tor (90.+1).

TSV Mainbernheim – FC Iphofen 4:1 (1:1). Mit einer kämpferisch starken Vorstellung feierten die Bärenstädter einen immens wichtigen Sieg im Abstiegskampf. Schon vor der Pause waren die Hausherren feldüberlegen. Erst der Ausgleich gab Iphofen Auftrieb. Doch mit dem Platzverweis schlug das Pendel zu Gunsten der Heimelf aus, die einen verdienten Sieg feierte.

Tore: 1:0 Alexander Eckhoff (30.), 1:1 Lutz Ziegler (45., Foulelfmeter), 2:1 Rede Rodamer (75.), 3:1 Linus Winkler (84.), 4:1 Sven Paal (89.). Gelb-Rot: Tim Köhler (75., wiederholtes Foulspiel, Iphofen).