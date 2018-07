Hettstadt holt sich den dritten Platz

Bezirksliga-Ost Meister FC Geesdorf und Kreisklassenmeister SV Bütthard haben sich für das Landesfinale im Erdinger-Cup qualifiziert. Das Endspiel der unterfränkischen Endrunde entschied Geesdorf mit 2:0 für sich.

Bei den Männern traten 24 Mannschaften in sechs Gruppen an. Die drei jeweils besten qualifierten sich für das Achtelfinale der auch „Champions League der Amateure“ genannten Veranstaltung. Schließlich feierten alle angetretenen Teams in der abgelaufenen Saison von der Kreisklasse bis zur Bezirksliga eine Meisterschaft. Dass der Vergleich etwas hinkt, soll nicht verschwiegen werden. Während in Europas Königsklasse nicht nur die Meister mitspielen dürfen, hält man in Bayerns Amateur-Champions-League an dieser Teilnahme-Voraussetzung fest.

Bei den Männern erreichten die Favoriten das Halbfinale. Dort ging es knapp zu. Der FC Geesdorf setzte sich erst im Neun-Meter-Schießen gegen den Neu-Bezirksligisten SV Rödelmaier durch. In der anderen Partie unterlag Kreisliga-Meister SG Hettstadt dem Überraschungsteam aus Bütthard mit 0:1. Im Spiel um Platz drei besiegte Hettstadt den SV Rödelmaier mit 9:8 nach der Lotterie vom Punkt. Das Finale war eine deutliche Angelegenheit. Landesliga-Aufsteiger FC Geesdorf gewann souverän mit 2:0 gegen den Kreisklassen-Meister SV Bütthard.

„Nach den schweren Trainingseinheiten haben wir uns am Anfang sehr schwer getan. Aber wir sind hierher gekommen, um zu gewinnen und haben uns von Spiel zu Spiel gesteigert. Zum Schluss haben wir souverän und clever gespielt und unsere Vorteile zum Sieg genutzt“, zog Patrick Werner, Co-Trainer des FC Geesdorf, eine zufriedenstellende Bilanz. Allerdings bereitet ihm die Qualifikation für das Landesfinale am kommenden Wochenende in Roth leichtes Bauchgrimmen. Es passt nämlich nicht ins Vorbereitungsprogramm, weil ein wichtiges Testspiel gegen Bayernligist Aubstadt ansteht. Und das zählt für den Landesliga-Neuling mehr als ein Kleinfeldturnier.

Bei den Frauen hat sich neben dem 1. FC Schweinfurt 05 auch der SC Heuchelhof für das Landesfinale qualifiziert.