Herber Rückschlag für die HSG Volkach

Landesliga Nord Frauen

HC Sulzbach-Rosenberg – HSG Volkach 28:14 VfL Günzburg – ESV Regensburg II 28:39 DJK Rimpar – SC Schwabach 27:18 MHV Schweinfurt – TV Gundelfingen 22:29 TSV Winkelhaid – HSG Pleichach 33:26 TS Herzogenaurach II – Post SV Nbg abg. HSG Mainfranken – SV Obertraubling 32:25

1. (1.) TSV Winkelhaid 21 17 2 2 562 : 447 36 : 6 2. (2.) VfL Günzburg 21 14 2 5 569 : 439 30 : 12 3. (3.) DJK Rimpar 21 14 2 5 485 : 400 30 : 12 4. (4.) SC Schwabach 20 12 1 7 466 : 450 25 : 15 5. (5.) HSG Mainfranken 21 12 1 8 525 : 501 25 : 17 6. (6.) TS Herzogenaurach II 20 10 2 8 464 : 445 22 : 18 7. (7.) Post SV Nbg 20 9 1 10 484 : 508 19 : 21 8. (10.) ESV Regensburg II 20 9 0 11 479 : 469 18 : 22 9. (12.) HC Sulzbach-Rosenberg 21 9 0 12 458 : 508 18 : 24 10. (8.) HSG Pleichach 21 7 4 10 470 : 494 18 : 24 11. (9.) SV Obertraubling 21 8 1 12 435 : 463 17 : 25 12. (11.) HSG Volkach 21 6 4 11 453 : 506 16 : 26 13. (13.) TV Gundelfingen 21 5 0 16 453 : 501 10 : 32 14. (14.) MHV Schweinfurt 21 3 0 18 367 : 539 6 : 36

HSG Mainfranken – SV Obertraubling 32:25 (18:11). Verliefen die ersten Minuten noch ausgeglichen, so setzten sich die Gastgeberinnen schon bis zum Seitenwechsel deutlich ab. Nach zweimal vier Toren in Serie führte Mainfranken bereits nach 18 Minuten mit 13:4. Zwar verkürzte Obertraubling den Rückstand bis zur Halbzeit, doch mit sieben Toren blieb er komfortabel. „Es war von Anfang an eine klare Angelegenheit für uns. Am Ende hätten wir eigentlich höher gewinnen müssen, sind aber trotz sehenswerter Angriffe etwas zu nachlässig geworden“, fand Trainerin Stefanie Placht. In der zweiten Halbzeit schwankte der Abstand zwischen sechs und acht Toren. „Wir haben für Volkach gespielt, denn wir fahren lieber dorthin als bis nach Regensburg.“

Mainfranken: Melanie Meyer 9/4, Julia Meyer 8, Geißler 3, Flohr 3, Schwab 3, Knauer 2, Golm 2, Ebner 1, Coccorullo 1. Obertraubling: Gold 7/5, Adam 5/2, Wieland 3, Bauer 2/1, Schmidt 2, Mühlbauer 2, Beck 2, Senft 2.

HC Sulzbach-Rosenberg – HSG Volkach 28:14 (12:7). Obwohl die letzten drei Spiele Mut gemacht hatten, kehrte Volkach mit einer herben Niederlage vom Aufeinandertreffen mit einem direkten Konkurrenten um den Klassenerhalt zurück. Gegen das zuvor punktgleiche Sulzbach-Rosenberg „passte gar nichts zusammen“, meinte Volkachs Trainer Marcus Müller. Der Gegner habe sich nicht sonderlich um den Sieg bemühen müssen. Allerdings sei die Niederlage aus seiner Sicht auch zu hoch ausgefallen: „Sie waren nicht so viel besser als wir.“ Seiner Mannschaft habe die Leidenschaft gefehlt. Müller richtete seinen Blick voraus: „Wir haken dieses Spiel ganz schnell ab. Dass wir Handball spielen und in der Liga mithalten können, haben wir bereits beweisen.“

Sulzbach-Rosenberg: Plößl 5, Zientek 4, Häckl 4/1, Lisa Wagner 4, Mutzbauer 3, Ertel 3, Lang 2, Wülfert 2, Luber 1. Volkach: Krämer 6/5, Wirsching 2, Sahlmüller 2, Werner 1, Zängler 1, Wagenhäuser 1, Julia Wagner 1.