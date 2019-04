Halbes Dutzend gegen Heuchelhof

Bayernliga Frauen

TSV Schwaben Augsburg – FC Ingolstadt II 2:0 SV Saaldorf – FC Pegnitz 1:0 FC Stern München – TuS Bad Aibling 0:2 TSV Frickenhausen – SC WÜ Heuchelhof 1:6 SpVgg Greuther Fürth – SV Weinberg II 0:0 SV Frensdorf – SV Thenried 4:0

1. (1.) SC WÜ Heuchelhof 13 10 2 1 45 : 17 32 2. (4.) SV Saaldorf 14 8 2 4 28 : 20 26 3. (2.) FC Ingolstadt II 14 7 3 4 28 : 18 24 4. (5.) SV Frensdorf 14 7 3 4 21 : 15 24 5. (3.) FC Stern München 14 6 5 3 32 : 17 23 6. (6.) SV Weinberg II 14 6 4 4 13 : 13 22 7. (9.) TSV Schwaben Augsburg 14 6 2 6 29 : 32 20 8. (7.) FFC Hof 13 6 1 6 29 : 24 19 9. (11.) TuS Bad Aibling 14 5 4 5 15 : 19 19 10. (8.) SpVgg Greuther Fürth 14 5 3 6 28 : 21 18 11. (10.) SV Thenried 14 5 1 8 23 : 31 16 12. (12.) TSV Frickenhausen 14 1 4 9 8 : 31 7 13. (13.) FC Pegnitz 14 0 2 12 4 : 45 2

TSV Frickenhausen – SC Würzburg Heuchelhof 1:6 (1:2). Nicht den Hauch einer Chance hatten die Frickenhäuser Fußballerinnen gegen den Tabellenführer. Zwar schafften es die Schützlinge von Sabine Müller im ersten Durchgang, die Partie weitgehend offen zu halten, mussten sich nach der Pause aber deutlich der Dominanz der Gäste beugen. „Es war ein Rückrundenauftakt nach Maß“, frohlockte SC-Trainer Gernot Haubenthal laut Internetseite an alter Wirkungsstätte.

Ärgern wollten die Grün-Weißen den Spitzenreiter solange wie möglich. Das klappte in der ersten Stunde auch recht gut. Immer wieder gelang es den Gastgeberinnen, die Diagonalpässe auf Franziska Thomas oder Daniela Hofmann zu unterbinden oder den Ball in die Mitte zu verteidigen. Jeden Querpass konnten sie allerdings nicht verhindern, was der Sportclub zu zwei schnellen Treffern durch Nicole Kreußer und Thomas nutzte.

Trotz der Überlegenheit der Gäste ließen die Grün-Weißen nichts unversucht und setzten die Gäste-Defensive mehrmals unter Druck. Der Anschluss fiel jedoch nach einem schnell ausgeführten Freistoß, den Angelina Schreck auf Simone Sing querlegte. „In dieser Phase waren wir dem Ausgleich nahe und der Gegner war nervös“, wechselten Müller & Co. guter Dinge die Seiten. Frickenhausen agierte nun höher und versuchte den Gegner unter Druck zu setzen.

Ein Plan der zunächst auch gelang, die Gäste vom eigenen Tor wegzuhalten. Aber wie im ersten Durchgang konnten die Gastgeberinnen nicht jeden langen Schlag verteidigen, so dass zweimal Medina Desic und Josefin Hoffer binnen zehn Minuten allen TSV-Hoffnungen ein Ende setzten. „Medina weiß, wie sie sich zu bewegen hat und wie sie ihre Gegenspielerinnen beschäftigt“, lobte Müller. Defensiv hatten die Gäste trotz aller Bemühungen der Frickenhäuserinnen nur wenig zugelassen und im Angriff einmal mehr ihre Klasse bewiesen. Daniela Hofmann machte sogar noch das halbe Dutzend voll, als bereits Lisa Uhl zwischen den TSV-Pfosten stand. Sie hatte Julia Kohl ersetzt, die sich beim zweiten Gegentreffer verletzt hatte.