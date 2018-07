Gut aufgestellt für das Abenteuer Landesliga

Geesdorfs Fußballer waren in den vergangenen Tagen durchgehend im Einsatz. Während ein Teil der Mannschaft, angeleitet von Co-Trainer Patrick Werner, am Samstag beim Bezirksturnier um den Erdinger-Meistercup in Dampfach einen nicht ganz unerwarteten Sieg landete, dirigierte Trainer Hassan Rmeithi den anderen Teil am gleichen Tag im Testspiel gegen Bayern Kitzingen (3:3). Dass die Seinen gegen den jetzigen Kreisligisten einen 3:0-Vorsprung nach zwei Toren Rmeithis und einem Eigentor des Gegners noch aus der Hand gaben, relativiert er: „In der zweiten Halbzeit spielten wir nur noch zu neunt, nachdem zwei Spieler angeschlagen rausgegangen sind.“ Ohnehin seien sie wegen der Teilung des Kaders nur mit elf Mann angetreten.

Nur einen Tag später testete Geesdorf in Gochsheim (2:2) und am Montag erneut in Dampfach (1:2). „Wir können aus diesem harten Wochenende mitnehmen, dass wir auch unter Belastung taktisch gut funktionieren. Am wichtigsten war, dass sich keine weiteren Spieler verletzt haben“, sagt Rmeithi. Aufgrund von fehlenden Spielern durch Urlaube und Verletzungen konnte er in Gochsheim nur fünfmal wechseln. Dennoch bescheinigt er seiner Mannschaft, dass sie topfit sei. „Wir haben mit Sarah Krämer jetzt eine Fitnesstrainerin. Sie hat in den letzten Wochen sehr gute Arbeit geleistet“, legte Rmeithi großen Wert auf die körperliche Fitness seiner Spieler.

Seit 8. Juni bereitet sich die Mannschaft auf die neue Saison in der höheren Liga vor. Bis zum Start ins Abenteuer Landesliga sind es nur noch anderthalb Wochen. Das erste Saisonspiel, zugleich das erste Spiel der Vereinsgeschichte auf dieser Ebene, findet am 14. Juli beim Vorjahresaufsteiger in Feuchtwangen statt. Im Sommer verließ kein Spieler den Verein, alle wollten den Weg mit in die sechste Liga gehen. Mit den Abwehrspielern Dominik Hümmer (TSV Geiselwind) und Fabio Feidel (FC Schweinfurt 05 II) sowie den Stürmern Emre Zayrek (Türkiyemspor Schweinfurt) und Volkan Bilgin (SC Lindleinsmühle), kamen vier Spieler neu an den Federwasen. Zudem rückte Eric Reuß aus der eigenen Jugend zum Kader der ersten Mannschaft auf. „Die jungen Spieler aus unteren Ligen haben mich positiv überrascht“, bestätigt er ihnen eine gute Entwicklung.

Bereits vor dem letzten Wochenende hatte Rmeithi mit seiner Mannschaft zweimal getestet. Gegen Herzogenaurach (1:3), Bezirksliga-Meister und Landesliga-Aufsteiger wie Geesdorf, zog sie den Kürzeren, gewann aber gegen die U23-Junioren der Würzburger Kickers, einen Bayernligisten, durch die Tore von Daniel Wagner, Oliver Hahn und ein Eigentor, obwohl sie schon nach wenigen Minuten in Rückstand geraten waren (3:1).

Ein letztes Vorbereitungsspiel absolviert Geesdorf am 7. Juli in Aubstadt. Die Generalprobe gegen einen Bayernligisten vor dem Rundenstart ist für Rmeithi wichtiger als das gleichzeitig stattfindende Kleinfeldturnier um das von einer Brauerei gesponserte Landesfinale im Meistercup am 8. Juli im mittelfränkischen Roth. Seine Mannschaft sieht er anderthalb Wochen vor dem Saisonstart auf einem guten Weg: „Die Jungs haben es taktisch soweit verstanden, was ich möchte. Wir haben bis heute ein gutes Level erreicht und werden jetzt bis zum Rundenbeginn noch an den Kleinigkeiten arbeiten.“