Gülchsheim setzt auf Start

Relegation zur Kreisliga

Oberpleichfeld/Dipbach/Prosselsheim – SpVgg Gülchsheim (Donnerstag, 14 Uhr, Stadtschwarzach)

Nur noch ein Schritt fehlt der SpVgg Gülchsheim, um das Tor zur Kreisliga zu durchschreiten. Allerdings braucht es einen ähnlich starken Auftritt wie im zweiten Durchgang gegen Güntersleben. Und das über die gesamte Spielzeit. Denn der kommende Gegner Oberpleichfeld/Dipbach/Prosselsheim hat gegen Giebelstadt auf beeindruckende Art und Weise bewiesen, dass er Nachlässigkeiten und Fehler des Kontrahenten effektiv ausnutzt. Sein Team dürfe keinesfalls so viele Torchancen zulassen wie gegen den TSV, so Schmidt. Vor allem warnt SpVgg-Übungsleiter Tobias Schmidt vor Torschützenkönig Hannes Zeidler, der 32 Treffer in der abgelaufenen Spielzeit erzielte, und Spielertrainer Andreas Flockerzi, der gegen Giebelstadt dreimal sehenswert per Lupfer traf.

„Sie haben offensiv große Qualität und setzen vor allem auf ihre Schnelligkeit. Daher müssen wir von Beginn an konzentriert sein und definitiv einen besseren Start erwischen.“ Allerdings weiß der Übungsleiter auch um die eigenen Qualitäten, die besonders nach dem Seitenwechsel zum Tragen kamen. Neben der kämpferischen und konditionellen Komponente war es vor allem die Sturmreihe um Maximilian Wolff, die ihre Abschlussstärke unter Beweis stellte. Zu der werden nun auch wieder Daniel Veeh und David Hegwein stoßen, die am Freitag noch verhindert waren. (ara)