Gülchsheim ist auf einem guten Weg

Relegation Kreisliga

TSV Güntersleben – SpVgg Gülchsheim 1:2 (1:0)

Kreisklassen-Zweiter SpVgg Gülchsheim hat die erste Hürde zur Rückkehr in die Kreisliga überwunden. In Randersacker gelang vor 656 Zuschauern gegen den Kreisliga-Dreizehnten TSV Güntersleben ein knapper Sieg, der erst in den letzten zwölf Minuten sichergestellt wurde. In der Saison 2014/15 mussten die Mittelfranken die Klasse durch eine 0:2-Niederlage gegen die TG Höchberg II verlassen. In diesem Jahr fehlt noch ein Sieg (am Donnerstag, 30. Mai, 14 Uhr), gegen die SG Oberpleichfeld/Dipbach/Prosselsheim, um wieder zum erlauchten Kreis der Kreisligisten zu gehören. (WRO)

Tore: 1:0 Wolfgang Stütz (10.), 1:1 Maximilian Wolff (78.), 1:2 Adrian Kömm (82.).