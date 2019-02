Gülchsheim auch ohne den Toptorjäger trefflich

So spannend wie in der Kreisklasse 2 ist der Aufstiegskampf in keiner anderen Liga des Spielkreises Würzburg. Gleich fünf Klubs liegen nur drei Punkte auseinander und können darauf hoffen, am Saisonende auf einem der beiden vorderen Tabellenplätze zu stehen. Zwar rangieren die Gülchsheimer zur Winterpause ganz oben, doch mit zwei Nachholspielen in der Hinterhand hat derzeit der SV Geroldshausen die besten Karten. Aubs Trainer Christopher Dietl, dessen Team zu den Verfolgern des Spitzenduos zählt, denkt sogar noch in ganz anderen Kategorien: Er spricht vom Klassenverbleib als Ziel.

Erster Rückschlag im Derby

Die Gülchsheimer waren von Saisonbeginn an vorneweg marschiert, hatten neun Siege aus zehn Spielen geholt und die Liga dominiert. Ausgerechnet im Derby in Aub kam der erste Rückschlag, dem zwei weitere Niederlagen folgten. Probleme, ihre spielerische Klasse zu entfalten, hatte die Mannschaft von Tobias Schmidt vor allem gegen tiefstehende Gegner wie den vermeintlich kleinen Nachbarn aus Sommerhausen (1:1) oder den SV Gelchsheim (0:2). An diesem Manko zu arbeiten müsse Ansatz für die zweite Saisonhälfte sein, erklärt der Trainer. Daneben gibt es jedoch kaum etwas zu kritisieren. Gülchsheim hat die stärkste Defensive und selbst schon 35 Tore erzielt – trotz des Ausfalls von Toptorjäger Ralf Dehm. Vor allem die ständigen personellen Wechsel habe man sehr gut weggesteckt, sagt Schmidt. Er hofft, dass seine Jungs diese Runde konsequent durchziehen.

Der punktgleiche direkte Verfolger aus Geroldshausen hat zwei Partien weniger ausgetragen. „Die Vorrunde ist überragend gelaufen – besonders, wenn man bedenkt, dass die einzige Niederlage am ersten Spieltag war“, sagt Spielertrainer Sebastian Wolf beeindruckt von der bisherigen Saison. Seine Mannschaft hat mit dreizehn Spielen in Folge ohne Niederlage die längste Serie aufzuweisen. Vor allem die Effizienz vor dem gegnerischen Tor und die gefährlichen Standards zeichnen die Blau-Weißen aus. Dennoch warnt der Trainer, denn einige Spiele, etwa gegen die Konkurrenten Aub oder Sulzfeld, wurden glücklich gewonnen. Und: Vorige Saison verlor der damalige Aufsteiger Geroldshausen nach der Winterpause völlig den Faden. Nach starker Vorrunde noch Tabellenführer, wurde der SV am Ende Fünfter.

Sulzfeld fehlt anfangs Selbstvertrauen

Mit diesem Abschneiden wäre der TSV Sulzfeld wohl auch nicht zufrieden. Denn nach holprigem Start hat sich der Absteiger stabilisiert und vor allem spielerisch überzeugt. „Nach dem Abstieg fehlte uns merklich das Selbstvertrauen“, so Trainer Markus Wolf, der seit vergangenen Sommer seinen ehemaligen Verein trainiert. Nur in den Duellen gegen die direkte Konkurrenz fehlte das nötige Quäntchen Glück. Das muss sich ändern in der zweiten Saisonhälfte, wenn der TSV umgehend in die Kreisliga zurückkehren will. Die Qualität für den Aufstieg steckt jedenfalls im jungen Team, das im Winter in Niklas Pfarr, Rückkehrer Korbinian Kiemer und Timothy Roth namhafte Verstärkung erhalten hat. „Jedes Training macht Spaß, wir rechnen uns definitiv etwas aus“, sagt Wolf.

Auch der SV Willanzheim hat den Sprung in die Kreisliga noch nicht abgeschrieben. Drei Punkte liegt die Mannschaft von Christian Volkamer hinter dem Spitzenreiter. Dabei hatte sie von den ersten acht Spielen vier verloren. „Damals schien die Saison gelaufen“, sagt der Trainer. Doch die Seinen haben sich gefangen, liegen wieder in Schlagdistanz. „Wir haben es noch in der eigenen Hand. Entsprechend arbeiten die Jungs auch“, sagt Volkamer, der seinem Team den zweiten Platz durchaus zutraut. Ob seine Jungs jedoch „ein geiles Aufstiegsspiel“ bestreiten dürfen, entscheidet sich wohl in den letzten Zügen der Saison, wenn die Willanzheimer nacheinander gegen Geroldshausen, Sulzfeld und Gülchsheim ranmüssen.

Aub will die anderen ärgern

Mit der gleichen Bilanz wie der Sportverein startet der TSV Aub ins Jahr 2019. Im Gegensatz zu den anderen vier Teams will man beim Aufsteiger aber nichts wissen von einem erneuten Sprung nach oben. „Wir brauchen noch sieben Punkte zum Klassenerhalt. Alles andere ist Kür“, sagt Trainer Christopher Dietl nach zwei Meisterschaften in Folge. Seine Mannschaft habe eine herausragende Vorrunde gespielt und stehe dort oben zu Recht. Doch nach dem Titel werden seiner Ansicht nach andere greifen. Vor allem Sulzfeld und Geroldshausen sieht er ganz vorn. Dietl möchte mit seinen Aubern den einen oder anderen Favoriten ärgern und im vorderen Tabellenmittelfeld landen. „Dafür“, sagt der Trainer, „werden wir alles tun.“ Dietl kann wohl von allen am entspanntesten in den spannendsten Titelkampf seit Jahren gehen.