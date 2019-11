Großlangheims Schützen finden die Tabelle cool

Wer dieser Tage die Tabelle der Luftpistolenschützen in der Bayernliga Nordwest betrachtet, dürfte sich verwundert die Augen reiben. Nicht einer der Favoriten grüßt als Tabellenführer, sondern die Riege des Schützenvereins Großlangheim. „Die Tabelle ist derzeit schon cool“, sagt Mannschaftsführer Christian Winkler, der mit seinen aktuellen Leistungen für den Aufschwung steht.

In der nahen Vergangenheit waren die Großlangheimer stets von Abstiegsängsten geplagt – das sieht diese Runde ungleich anders aus. „Wir sind heuer weniger nervös und etwas erfahrener“, findet Winkler und ergänzt: „Beim Schießen ist das Hirn das Wichtigste.“ Der Mannschaftsführer weiß, dass er und seine Kollegen sich derzeit weniger einen Kopf machen im Schießstand, sondern einfach unaufgeregt ihr Pensum abspulen.

Die 6:2 Punkte resultieren aus den drei Siegen über die KpFSG Eichstätt und zweimal die SSG Röttenbach. Nur der SSG Dynamo Fürth II musste sich Großlangheim beugen. Gleich zum Rundenauftakt hatte Christian Winkler einen Sahnetag erwischt mit zweimal 371 Ringen, denen am zweiten Wettkampftag zweimal 360 Ringe folgten. Dadurch weist er aktuell einen Schnitt von 365,5 Ringen auf. Er hat sich damit an die Spitze der Großlangheimer Setzliste katapultiert, nachdem er vergangene Saison teilweise mit Platz drei oder vier hatte vorlieb nehmen müssen. „Ich war heuer öfters im Fitnessstudio und habe Kraft gemacht, vielleicht habe ich dadurch mehr körperliche Stabilität gewonnen“, erzählt der Zellinger.

Hinter ihm nimmt Sebastian Will mit 359 Ringen den zweiten Platz ein, ihm folgt der Marktstefter Erich Appold mit 356 Ringen. Dagegen lief es bei Philipp Ackermann an den beiden bisherigen Wettkampftagen gar nicht. Der Rüdenhäuser und Jüngste der Mannschaft kam nicht über 355 Ringe im Schnitt hinaus und vermochte nicht seinen eigenen Ansprüchen gerecht zu werden. Derweil nimmt Team-Senior Peter Bröhl wie gewohnt Rang fünf ein und holt im-mer wieder wichtige Mannschaftspunkte zu 3:2-Siegen seiner Riege, zuletzt beim knappen Erfolg gegen Röttenbach.

Die hinteren Positionen sind seit Jahren ein Faustpfand der Großlangheimer, dort fahren sie regelmäßig Punkte ein. Kürzlich trumpfte Erich Appold auf Position drei auf, als er einen 361 Ringe schießenden Eichstätter mit 365 Ringen sogar noch überflügelte. „Bei unserem ersten Heimwettkampf am 8. Dezember werden sich die Geister scheiden“, vermutet Winkler. Dann warten die stark eingeschätzten Teams des SV Pfeifferhütte und FSG Greding, die bisher einiges mehr an Ringen erzielt haben.

Am 9. Februar kommenden Jahres hat das Team ein weiteres Mal Heimvorteil, und es hofft, bis dahin weiter erfolgreich zu sein, um nicht wieder um den Klassenverbleib zittern zu müssen wie in den Vorjahren. Möglicherweise spuckt die Abschlusstabelle am 22. März 2020 auch das beste Abschneiden der Großlangheimer in ihrer Vereinsgeschichte aus – so gut wie heute standen die Chancen dafür noch nie.