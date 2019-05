Größerer Aufwand bringt Erfolg

Wer die gefühlte Entwicklung des Aufsteigers TSV Abtswind in der Bayernliga Nord in Zahlen nachvollziehen will, braucht sich nur die Tabelle seit der Winterpause anzusehen. Zwölf bis 13 Partien haben die Mannschaften von Februar bis Mai absolviert. In dieser Phase hat der Klub aus dem Kräuterdorf zusammen mit dem Würzburger FV die viertmeisten Punkte aller Teams gesammelt. Die Grün-Weißen hatten für ihre 23 Punkte sogar eine Chance weniger als der WFV, nämlich nur 12. An einen solchen Endspurt mit dem damit verbundenen vorzeitigen Klassenerhalt war im Spätherbst wahrlich nicht zu denken.

Nur ein Sieg in acht Duellen gelang den Abtswindern unmittelbar vor der Winterpause. „Das war eine schwierige Situation für uns“, erinnert sich TSV-Trainer Mario Schindler: „Die Aufstiegseuphorie war weg – und die Automatismen haben nicht mehr gegriffen. Und irgendwann war dann auch das Selbstvertrauen verschwunden.“

Nach sechs Spieltagen war der Liga-Neuling noch Sechster gewesen. Überwintert hat Abtswind dann bedrohlich nahe an den Abstiegsrängen. Sollte dem Neuling sein jugendlicher Charakter zum Verhängnis werden? Mit Daniel Hämmerlein hatte seinerzeit nur ein Spieler die 30-Jahre-Marke überschritten. „Natürlich ist es schön, eine junge Mannschaft weiterentwickeln zu können. Doch ganz ohne Erfahrung geht es auch nicht“, weiß Schindler, der im letzten Sommer nach der DJK Schwebenried/Schwemmelsbach seine zweite Station als Trainer in Abtswind antrat.

Trotzdem verpflichtete der Aufsteiger, zu dem vor der Saison bereits elf neue Leute gekommen waren, nicht nach, stellte sonst aber vieles auf den Prüfstand. „Wir haben anders und mehr trainiert“, berichtet der zweifache Familienvater. Das schien zu wirken: Im ersten Spiel nach der Winterpause gelang sogleich ein Unentschieden gegen den WFV. Es folgte allerdings eine 0:5-Klatsche in Hof. Ein Rückfall in alte Muster? „Ja, schon“, sagt Schindler, der früher auch selbst für den TSV aktiv gespielt hat: „Aber vielleicht haben wir noch einmal so ein Negativerlebnis gebraucht.“

Danach startete Abtswind jedenfalls seine Heimserie, die in der neuen Saison sogar noch weitergehen könnte. In Sichtweite zur Autobahn 3 gelangen sechs Siege in Serie. Darunter waren Erfolge gegen den SV Seligenporten – zusammen mit Meister TSV Aubstadt das beste Rückrundenteam – und den Tabellenvierten TSV Großbardorf. Aber auch die Heimduelle mit den Abstiegskandidaten ATSV Erlangen und SpVgg Jahn Forchheim konnten gewonnen werden.

Nur in der Fremde taten sich die Kitzinger Landkreis-Fußballer weiterhin schwer. „Da lief es nicht optimal“, gesteht Schindler. „Doch immerhin konnten wir unsere Auswärtsbilanz am Ende mit einem Sieg in Ansbach noch etwas aufbessern.“ Nun sind die Grün-Weißen bis zum 8. Juni in der Sommerpause – und gehen rein personell definitiv nicht schlechter in ihre zweite Bayernliga-Saison. Den vier Abgängen (Pascal Jeni, Cristian Camilo Fischer, Lukas Wirth und dem neuen Co-Trainer Daniel Hämmerlein) werden mindestens vier Neuzugänge gegenüberstehen.

Der Wechsel des 34-jährigen Sturm-Routiniers Igor Mikic vom Landesligisten TSV Lengfeld steht schon offiziell fest. So gut wie sicher kommen zwei höherklassig erprobte Spieler aus der Region nach Abtswind; es fehlen nur noch die Unterschriften unter die Verträge. Und dann ist der ambitionierte Klub noch an zwei Akteuren des Regionalliga-Aufsteigers TSV Aubstadt dran. Mit den Spielern ist man sich wohl einig, nun wartet man auf die Freigabe durch die Grabfelder.