Gregor Roth kam, sah und siegte

Als Topfavorit gestartet und dieser Rolle auch gerecht geworden: Nach drei Jahren in der niedrigsten Spielklasse kehrt der TSV Goßmannsdorf in die A-Klasse zurück. Dabei hatten die Grün-Weißen allerdings mit einigen Unwägbarkeiten zu kämpfen. Besonders die fehlende Nervenstärke hätte der Elf von Gregor Roth beinahe einen Strich durch die Meisterrechnung gemacht. Gereicht hat es am Ende dennoch – mit einem Punkt Vorsprung vor dem Lokalrivalen SV Kleinochsenfurt II.

Bereits vor Saisonbeginn war Gregor Roth, der gerade das Traineramt von Ali Akdeniz übernommen hatte, eines bewusst: eigentlich muss der TSV Goßmannsdorf aufsteigen. Denn die Grün-Weißen stellten bei neun Reserveteams die einzige erste Mannschaft in der B-Klasse 4 Würzburg. Roths Kicker nahmen diese Rolle des Favoriten an. Mit hoher Trainingsbeteiligung, die selbst während der Saison nicht nachließ, bereitete sich der Ochsenfurter Stadtteilclub akribisch auf die Mission Meisterschaft vor. Zwar musste sich auch der Trainer-Novize erst in der neuen Verantwortung zurechtfinden, bekam aber von früheren Weggefährten entsprechende Unterstützung. „Es war ein Vorteil, dass ich aus den vergangen Jahren, in denen ich hier gespielt habe, einige kannte. Das kam mir zu Gute“, gesteht Roth.

Dennoch setzte es zum Auftakt gleich den ersten Dämpfer. Gegen die zweite Mannschaft des SV Geroldshausen kamen die Grün-Weißen nicht über ein torloses Unentschieden hinaus. Aber es schien lediglich eine kleine Startschwierigkeit zu bleiben. Denn in der Folge eilten die Goßmannsdorfer von Sieg zu Sieg – einer deutlicher als der andere. Erst als sich erneut die Geroldshäuser den Grün-Weißen in den Weg stellten, war es erst einmal vorbei mit der Herrlichkeit. Nach fünf Siegen gab es die erste Saisonniederlage. „Solche Leistungen sind schwer erklärbar. Wir hatten stets einen klaren Plan, in einigen Partien war dieser mit dem Anpfiff aber wie weggeblasen. Wir passten uns dem Gegner an, anstatt das Spiel zu dominieren“, musste sich Roth mehrmals ärgern.

Denn kurioserweise gelang seinen Kickern nicht nur gegen Geroldshausen kein Sieg, sondern auch gegen Mainbernheim. Gegen die Bärenstadt-Reserve setzte es gar zwei Niederlagen. „Wir haben in beiden Spielen unsere Leistung einfach nicht auf den Platz gebracht. Im Rückspiel waren wir aufgrund mehrerer Ausfälle zudem schlecht aufgestellt und nicht in der Lage, unsere Führung ins Ziel zu bringen“, so der 33-Jährige, dessen Schützlinge durch die Pleiten vor und nach der Winterpause ihre komfortable Ausgangslage verspielt hatte. Zehn Punkte lagen – allerdings mit drei Begegnungen mehr auf dem Konto – die Grün-Weißen vor der Konkurrenz, mussten die Tabellenführung dann aber an die Reserve des SV Kleinochsenfurt abgegeben. Der Lokalrivale sollte auch bis zum Saisonende der hartnäckigste Kontrahent bleiben, auch weil die Goßmannsdorfer gegen die zweite Mannschaft des Kreisklassisten SV Willanzheim ein weiteres Mal patzten.

„Vor der Winterpause haben es die Jungs richtig gut gespielt. Erst nach dem Jahreswechsel kam ein kleiner Knacks. Vieles war nicht mehr so selbstverständlich und unser Motor kam merklich ins Stocken“, wunderte sich auch Roth über die unerwarteten Schwankungen, die sich der Übungsleiter nur mit der Jugendlichkeit der Grün-Weißen erklären kann. Allerdings habe es sich seine Mannschaft dadurch auch unnötig schwer gemacht. Anstatt frühzeitig den Titelkampf zu entscheiden und die Rückkehr in die A-Klasse perfekt zu machen, mussten die TSV-Kicker bis zum letzten Spieltag zittern. Denn sie gingen sogar nur als Verfolger ins entscheidende Duell gegen den Spitzenreiter von der anderen Mainseite, den SV Kleinochsenfurt II, der zwei Punkte Vorsprung mit in die Partie nahm. „Sie hatten noch eine Rechnung aus dem Hinspiel offen. Schließlich hatten wir sie mit 4:1 geschlagen. Kleinochsenfurt wollte unbedingt Meister werden, so dass dieses Spiel alles hatte, was ein Derby auszeichnet“, erinnert sich Roth an eine nervenaufreibende und hart umkämpfte Partie.

Erst nach dem zweiten Goßmannsdorfer Treffer durch Philipp Kessler in der Schlussphase entspannten sich die Mienen merklich. „Die Stimmung war schon sehr angespannt. Es war schon die Angst da, dass wir das Feld nahezu die gesamte Runde angeführt hatten und uns kurz vor dem Ende dann die Puste ausgehen würde“, hatte auch Roth Bedenken vor dem direkten Duell. Dementsprechend groß waren hernach auch Erleichterung und Jubel. Die Grün-Weißen hatten alle – auch die selbst verschuldeten – Unwägbarkeiten überwunden und kicken ab August wieder in der A-Klasse. Für die neue Liga, für die Roth den Trainerstab aus beruflichen Gründen an André Thierfeldt weitergibt, seien die jüngsten Erfahrungswerte jedoch sehr hilfreich, findet der scheidende Übungsleiter und glaubt. Er glaubt, dass der TSV auch eine Liga höher eine gute Rolle spielen werde.