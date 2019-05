Glückliches Unentschieden der Bayern

Relegation zur Bezirksliga

Bayern Kitzingen – FC Südring Aschaffenburg 1:1 (0:0)

Es bleibt spannend im Kampf um den Aufstieg in die Bezirksliga. Im ersten Aufeinandertreffen der beiden Kreisliga-Zweiten aus Kitzingen und Aschaffenburg gab es im ersten Aufeinandertreffen keinen Sieger. Auffallend dabei, dass die Gäste vor 403 Zuschauern – und damit 48 weniger als beim 4:2-Heimsieg gegen den BSC Schweinheim – beide Treffer erzielten. Insgesamt schmeichelt das Ergebnis den Hausherren, denen man den Kräfteverschleiß nach den beiden bisherigen Begegnungen deutlicher anmerkte als ihren Gästen. Die besaßen vor allem nach dem Wechsel Vorteile.

Der FC Südring hat vor dem Rückspiel am Samstag, 14 Uhr, in Aschaffenburg einen weiteren Vorteil. Er hat ein Auswärtstor erzielt. Das müssen die Bayern erst einmal schaffen. In der Punkterunde der Kreisliga Würzburg 1 hat es geklappt. Lediglich in drei von 15 Spielen gingen sie auf fremdem Platz ohne Tor vom Spielfeld. Insgesamt erzielten sie auswärts 33 Treffer, also mehr als zwei pro Partie, und kassierten 19. „Mehr als zwei“, liest sich schon einmal gut. Denn ein 1:0 würde bereits reichen. Südring schaffte vor heimischer Kulisse 36 und kassierte 22. (wro)

Tore: 1:0 Dino Dermanovic (82., Eigentor), 1:1 Mirel Ramic (90.+4).