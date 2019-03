Glücklicher Heimsieg

Fussball

U-19-Junioren Bezirksoberliga

(SG) TSV/DJK Wiesentheid – SV Heidingsfeld 1:0 FT Schweinfurt – JFG Kreis Würzburg Südwest 1:4 (SG) FC Bad Kissingen – (SG) FSV Michelbach 1:4 (SG) DJK-TuS AB-Leider – (SG) TuS Frammersbach 2:2 SG Bergrheinfeld – TSV Aubstadt 1:2

1. (1.) SpVgg Hösbach-Bahnhof 11 10 1 0 50 : 8 31 2. (2.) JFG Kreis Würzburg Südwest 12 10 1 1 34 : 11 31 3. (3.) FT Schweinfurt 12 7 2 3 36 : 21 23 4. (4.) (SG) FC Bad Kissingen 12 6 0 6 23 : 26 18 5. (5.) (SG) TuS Frammersbach 12 5 2 5 27 : 27 17 6. (6.) (SG) TSV/DJK Wiesentheid 12 4 4 4 15 : 21 16 7. (7.) (SG) FSV Michelbach 12 4 1 7 21 : 39 13 8. (9.) TSV Aubstadt 12 3 3 6 20 : 26 12 9. (8.) (SG) DJK-TuS AB-Leider 11 2 4 5 20 : 26 10 10. (10.) SV Heidingsfeld 12 2 1 9 12 : 29 7 11. (11.) SG Bergrheinfeld 12 2 1 9 12 : 36 7 12. (12.) SSV Kitzingen z.g. 0 0 0 0 0 : 0 0

TSV/DJK Wiesentheid – SV Heidingsfeld 1:0 (1:0). Einen Zittersieg landeten die Wiesentheider, die gut begannen, aber im Spielverlauf mehr und mehr den Faden verloren. Zunächst verpasste Alexander Knaub die Führung, als er allein aufs Gäste-Tor zulief (12.). Nach einem Eckball gelang Erik Reuss dann das 1:0, als er am kurzen Pfosten den Ball ins Tor schoss (31.). In der Folge wurden die Heidingsfelder immer stärker. Wiesentheid hatte zu viele Ballverluste und geriet mehr und mehr unter Druck. Vorne wurden die Konter nicht sauber zu Ende gespielt. Es reichte mit etwas Glück zum Sieg. Der Gast zielte bei seiner besten Möglichkeit einmal sogar am leeren Tor vorbei (70.). (AST)

Tor: 1:0 Erik Reuss (31.).

U-13-Junioren Bezirksoberliga

(SG) TSV/DJK Wiesentheid – 1. FC Sand 2:5 DJK-TuS AB-Leider – Viktoria Aschaffenburg U12 0:3 FC 05 Schweinfurt – SG Obererthal 11:0 Würzburger FV U13 – FC Würzburger Kickers U12 1:0 (SG) SV Veitshöchheim – JFG Spessarttor 4:1 SV Garitz – TSV Großbardorf 0:5