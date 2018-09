Giebelstadts Trainerduo wieder vereint

Als Vizemeister der Bezirksliga ist die SpVgg Giebelstadt nach drei Jahren Abstinenz in die Bezirksoberliga zurückgekehrt. „Wenn uns der Aufstieg aus eigenem Antrieb gelingt, machen wir es“, war die Devise von Spielertrainer Andreas Michel gewesen. Da Mellrichstadt seine Teilnahme an den Aufstiegsspielen zurückzog, standen die Giebelstädter am Ende doch ohne eigenes Zutun oben. „Am Ende sind wir eben ein bisschen hochgerutscht“, sagt Michel.

Nachdem die Saison weniger souverän als die des Meisters verlaufen war, wussten die Giebelstädter, dass sie an sich arbeiten und ihren Kader verstärken müssen, um in der höheren Liga zu bestehen. Um sich für die anstehenden Aufgaben zu rüsten, ist das wieder vereinte Trainerduo Maximilian Beisheim und Andreas Michel bereits Mitte Juni in die Vorbereitung gestartet. Beisheim, mittlerweile nicht mehr selbst aktiv auf der Platte, kehrte an die Seite des spielenden Michel zurück, nachdem dessen bisheriger Partner Mario Bitzek wieder die Giebelstädter Damen übernommen hatte.

Zwei Turniersiege in Burgebrach und Kitzingen unterstrichen die Ambitionen der Mannschaft, die einen Platz in der oberen Tabellenhälfte erreichen und sich dauerhaft in der Bezirksoberliga etablieren möchte. Zu hoch mag Michel diese Erfolge aber nicht bewerten: „Für Teamgeist und Stimmung waren sie eine schöne Sache. Aber das Niveau der beiden Turniere war mit der Liga nicht zu vergleichen.“ Der Verein bemühte sich um mehrere Zugänge. So kehrte der zuletzt für Schweinfurt spielende Till Kreisel zurück. „Nachdem wir im Guten auseinandergegangen waren, brach der Kontakt zwischen uns nie ab“, sagt Michel. Doch verletzte sich Kreisel in der Vorbereitung und fällt noch für vier Wochen aus. Gleich am ersten Spieltag muss sich Aufsteiger Giebelstadt mit Absteiger Marktsteft messen.

Aufgebot SpVgg Giebelstadt

Abgänge: Jonathan Papst (berufsbedingt).

Zugänge: Thomas Binder, Thomas Winter (beide TG Würzburg), Hannes Ackermann (TV Hardheim), Till Kreisel (MHV Schweinfurt).

Tor: Carsten Roller, Noah Schwab, Thomas Winter.

Rückraum: Thomas Binder, Till Kreisel, Andreas Michel, Julian Michel, Manuel Michel, Kilian Rhein, Michael Schnapp.

Kreis: Jochen Beisheim, Tobias Kemmer, Maximilian Mark, Tom Weidner.

Außen: Hannes Ackermann, Laurin Bitzek, Michael Eberth, Florian Kemmer, Sebastian Kranz, Luks Papst, Felix Neugebauer, Fabian Wolf.

Trainer: Andreas Michel (6. Saison), Maximilian Beisheim (neu).

Saisonziel: obere Tabellenhälfte.

Meistertipp: TV Marktsteft.