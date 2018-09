Giebelstadt stellt Schwarzach ein Bein

Kreisliga 1 Würzburg

SV Bütthard – SG Buchbrunn/Mainstockheim 2:2 SV Heidingsfeld – SV Sickershausen 1:1 SB Versbach – FC Eibelstadt 1:2 SB DJK Würzburg – SSV Kitzingen 0:2 SV Sonderhofen – TSV Güntersleben 5:1 TSG Estenfeld – TSV Reichenberg 3:1 SpVgg Giebelstadt – SC Schwarzach 3:2 Bayern Kitzingen – ETSV Würzburg abg.

1. (1.) SSV Kitzingen 8 7 1 0 19 : 4 22 2. (2.) FC Eibelstadt 8 6 1 1 16 : 6 19 3. (5.) SV Sonderhofen 8 5 1 2 16 : 13 16 4. (3.) SV Heidingsfeld 7 4 2 1 15 : 7 14 5. (4.) SC Schwarzach 8 4 1 3 20 : 15 13 6. (6.) Bayern Kitzingen 7 3 3 1 14 : 7 12 7. (7.) ETSV Würzburg 7 4 0 3 10 : 8 12 8. (9.) TSG Estenfeld 8 4 0 4 20 : 19 12 9. (8.) SV Bütthard 8 3 2 3 21 : 16 11 10. (10.) SB Versbach 8 3 0 5 15 : 17 9 11. (14.) SpVgg Giebelstadt 8 2 1 5 17 : 26 7 12. (11.) SB DJK Würzburg 7 2 1 4 9 : 19 7 13. (12.) SV Sickershausen 6 1 2 3 6 : 8 5 14. (13.) SG Buchbrunn/Mainstockheim 7 1 2 4 7 : 12 5 15. (15.) TSV Güntersleben 8 1 1 6 8 : 22 4 16. (16.) TSV Reichenberg 7 1 0 6 8 : 22 3

SpVgg Giebelstadt – SC Schwarzach 3:2 (3:2). Giebelstadt verblüfft weiterhin mit Fußball aus der Wundertüte und überraschte trotz dünner Personaldecke die Schwarzacher mit einer vom Anpfiff weg druckvollen Ausrichtung. Vorne nutzte der in den Angriff beorderte Nils Lange die Zuspiele der Mitspieler zu seinen ersten beiden Toren. Giebelstadt ließ gute Möglichkeiten aus und kassierte zunächst zweimal den Ausgleich. Doch mit einer feinen Einzelleistung traf erneut Lange kurz vor der Halbzeit zum 3:2. In der zweiten Hälfte zog sich die Heimelf zurück, Schwarzach mühte sich, blieb aber im Angriff ohne Durchschlagskraft. „Wir haben mutig gespielt, der Gegner hat uns wohl etwas unterschätzt. Mir fiel ein ganzer Berg vom Herzen“, freute sich SpVgg-Trainer Dominic Dorsch über den Sieg.

Tore: 1:0 Nils Lange (11.), 1:1 Dominik Laudenbach (12.), 2:1 Nils Lange (19.), 2:2 Dominik Laudenbach (35.), 3:2 Nils Lange (44.).

SV Heidingsfeld – SV Sickershausen 1:1 (1:1). Ein etwas glücklicher Treffer gleich zu Beginn reichte Aufsteiger Sickershausen zu einem überraschenden Remis. Heidingsfelds Abwehrmann Jeremy Thomas fälschte einen Freistoß Alesis zum frühen 0:1 ins eigene Tor ab. Nun machten die Gastgeber Druck, glichen dank Hartmanns Kopfball aus und verpassten in den Minuten bis zur Halbzeit bei guten Chancen weitere Tore. In der zweiten Hälfte fand die Heimelf trotz permanenten Anrennens lange kein Mittel gegen Sickershausens Abwehrbollwerk. Erst in letzter Minute vergab Christian Porwol die Chance, als er freistehend SVS-Torwart Christian Kehrer anschoss.

Tore: 0:1 Michael Alesi (7.), 1:1 Rene Hartmann (27.).

SV Sonderhofen – TSV Güntersleben 5:1 (3:1). Sonderhofen zeigte einen starken Auftritt und ließ sich auch vom anfänglichen Rückstand nicht irritieren. Als sich Torwart und Abwehr uneins waren, köpfte Wolfgang Stütz für die Gäste zum 0:1 ein (33.). Das hohe Tempo, das der SV von Beginn an anschlug, zahlte sich wenig später aus. Pregitzers Freistoß zum 1:1 sowie ein Doppelschlag des Torjägers Alexander Kreußer nach zwei schön herausgespielten Treffern brachten Sonderhofen auf Kurs. Dieser Spielfreude hatte Güntersleben im zweiten Abschnitt nur wenig entgegenzusetzen. SV-Trainer Christian Hofrichter hob das 4:1 hervor, vollendet von Philipp Dopf nach einer Kombination über Kreußer und Pregitzer. „Wir haben das richtig gut gemacht und freuen uns auf das Derby gegen Bütthard“, fasste Hofrichter zusammen.

Tore: 0:1 Wolfgang Stütz (33.), 1:1 Marco Pregitzer (37.), 2:1 Alexander Kreußer (39.), 3:1 Alexander Kreußer (40.), 4:1 Philipp Dopf (64.), 5:1 Marco Pregitzer (90.).

DJK Würzburg – SSV Kitzingen 0:2 (0:1). Von Beginn an beherrschte der Tabellenführer aus Kitzingen das Spiel, ging aber zu verschwenderisch mit seinen Tormöglichkeiten um. „In der ersten Halbzeit ließen wir durch Dennis Ketturkat, Christopher Hornung und Florian Rumpel drei Hundertprozentige aus, die wir machen müssen“, sagte SSV-Trainer Thomas Beer. Zu seinem Glück wusste Neuzugang Jan Wagner, wie es geht, und sorgte mit seinem zweiten Tor nach einer Stunde für die Entscheidung. Die DJK kam erst in der Schlussphase etwas auf.

Tore: 0:1 Jan Wagner (44.), 0:2 Jan Wagner (60.).

SB Versbach – FC Eibelstadt 1:2 (0:0). Ein aus Sicht von SB-Trainer Jochen Hümmer mehr als fragwürdiger Elfmeter verhalf Eibelstadt in der zunächst mäßigen Partie nach einer Stunde zur Führung. Bis dato hatten sich beide Teams nicht wehgetan. Versbachs William Drung hatte mit einem Kopfball an den Pfosten die einzig gute Szene (35.). Eibelstadt erwies sich wieder einmal sehr effizient und legte mit Mike Bergers Freistoß nach.

Tore: 0:1 Pascal Willer (60., Foulelfmeter, verschuldet von Johannes Popp an Johannes König), 0:2 Mike Berger (78.), 1:2 Fabian Keidel (88.).

Restprogramm

TSG Estenfeld – TSV Reichenberg 3:1 (2:1). Tore: 1:0 Sven Burkard (17.), 2:0 Sebastian Niedermeyer (25.), 2:1 Lukas Brand (45., Foulelfmeter nach Foul an Zamie Hakimie), 3:1 Sebastian Reisinger (50.).