Gesucht: Übungsleiter mit Anziehungskraft

Helmuth Weisensel (56) und Fußball-Kreisligist VfL Volkach gehen nach der Saison getrennte Wege. Nachfolger des A-Lizenz-Inhabers aus Schleerieth wird Norbert Feidel (46). Mit der sportlichen Situation (lediglich zwölf Punkte aus zwölf Spielen) ist auch Weisensel nicht zufrieden. Daneben bemängelt er aber auch die „hobbymäßigen Strukturen“ im Verein. So stehe ihm nach wie vor kein Mannschaftsbetreuer zur Seite, obwohl er dies wiederholt angemahnt hatte. Sehr enttäuscht ist Weisensel auch von der Tatsache, dass wichtige Leistungsträger der ersten Mannschaft zum Rückrundenbeginn in Urlaub gefahren seien. Der Verein dagegen verspricht sich durch die Amtsübernahme von Norbert Feidel vor allem die Rückkehr zahlreicher Spieler, die die Mannschaft in der kommenden Saison verstärken sollen. „Diese Spieler kommen nur wegen Norbert zu unserem Verein“, so Sportvorstand Felix Weissenseel. Für die restliche Runde gilt es nun, alle Kräfte zu bündeln, um den Klassenerhalt zu schaffen. (pm)

Joachim Barthel (28) kehrt nach fünf Jahren beim Fußball-Bezirksligisten FG Marktbreit/Martinsheim in der neuen Saison zu seinem Heimatverein SV Gelchsheim zurück, den er als Spielertrainer übernimmt. Dort löst er Wolfgang Amrehn ab, der den aktuellen Tabellenachten der Kreisklasse Würzburg 2 nach zwei Spielzeiten verlässt. „Die Verbindung zu meinem Heimatverein war immer da. Viele Kumpels von mir spielen dort“, nennt Bäcker Barthel seine Beweggründe für die Rückkehr. Die Gelchsheimer Philipp Hoos (Marktbreit) und Alexander Hoos (WFV-Jugend) stehen bereits als Neuzugänge fest. Es könnten aber noch ein paar Spieler mehr werden, die wieder das SV-Trikot tragen. „Wir wollen den nächsten Schritt machen“, verrät Joachim Barthel. Der allernächste ist aber der Bezirksliga-Klassenerhalt, den er mit seiner FG Marktbreit-Martinsheim schaffen will. (wro)