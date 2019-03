Geroldshausen nutzt den Wind besser

Kreisklasse Würzburg 2

SV Gelchsheim – SV Geroldshausen 1:3

1. (2.) SV Geroldshausen 15 11 3 1 43 : 22 36 2. (1.) SpVgg Gülchsheim 16 10 3 3 35 : 12 33 3. (3.) TSV Sulzfeld 16 9 4 3 35 : 18 31 4. (4.) SV Willanzheim 16 9 3 4 34 : 18 30 5. (5.) TSV Aub 16 9 3 4 29 : 22 30 6. (6.) SV Hoheim 16 7 5 4 37 : 22 26 7. (7.) FC Hopferstadt 16 7 4 5 42 : 24 25 8. (9.) TSG Sommerhausen 15 7 2 6 35 : 30 23 9. (8.) SV Gelchsheim 16 7 2 7 36 : 32 23 10. (10.) FC Iphofen 16 5 3 8 29 : 35 18 11. (11.) TSV Mainbernheim 16 3 4 9 24 : 45 13 12. (12.) TSV Biebelried 16 3 3 10 22 : 46 12 13. (13.) FG Marktbreit/Martinsheim II 16 2 4 10 17 : 44 10 14. (14.) Dettelbach und Ortsteile II 16 0 1 15 7 : 55 1

SV Gelchsheim – SV Geroldshausen 1:3 (1:0). „Mit Fußball hat das nicht viel zu tun gehabt“, resümierte Geroldshausens Trainer Thorsten Wolf, und der Gelchsheimer Michael Neuner stimmte dem zu. Die erste Halbzeit der Partie, die Schiedsrichter Michael Dittmann erst kurz vor 14 Uhr beschlossen hatte anzupfeifen, war Geroldshausen wegen des Windes in der eigenen Hälfte eingeschnürt und geriet in Rückstand. Allerdings versäumten es die Hausherren, mehr Kapital aus ihrer Überlegenheit zu schlagen. Nach der Pause hatten die Gäste den Wind auf ihrer Seite, so dass das 3:1 aus Sicht der beiden Informanten in Ordnung ging.

Tore: 1:0 Daniel Leimig (34.), 1:1 Daniel Beck (50.), 1:2 Florian Boldt (68.), 1:3 Steffen Baumer (90.+2).