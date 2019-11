Georg Utz mit 800. Einsatz für Sommerach

Am 29. September 1979 bestritt der damals 18-jährige Georg Utz sein erstes Punktspiel für die erste Mannschaft der kurz zuvor gegründeten Tischtennis-Abteilung des SV-DJK Sommerach. Jetzt, vierzig Jahre später, schlug er beim 9:4-Sieg der zweiten Mannschaft gegen Kürnach II zum 800. Mal für seinen Verein in einem Punktspiel auf. Dabei trug er einen Einzel- und einen Doppelsieg bei.

531 Einsätze in der ersten und 269 in der zweiten Mannschaft kamen im Laufe dieser vier Jahrzehnte für Utz zusammen – ein einsamer Rekord innerhalb der Sommeracher Tischtennis-Abteilung, wie es in einer Pressemitteilung heißt. Abteilungsleiter Burkard Utz honorierte die erstaunliche Leistung mit einem Wein-Präsent und wünschte dem Tischtennis-Dauerbrenner, der nach wie vor auch in der ersten Mannschaft aushilft, weiter so viel sportlichen Erfolg wie bisher.