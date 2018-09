Gelungener Saisonauftakt und Müller-Einstand

Den Fußballerinnen des TSV Frickenhausen ist der Saisonauftakt geglückt: Beim Spielertrainer-Debüt Sabine Müllers, die nach der Trennung von Frank Schürger das Zepter vorerst übernommen hat, besiegten die Grün-Weißen die Reserve des SV Weinberg schmeichelhaft mit 1:0. Und nach dem Schlusspfiff folgte die zweite gute Nachricht des Tages: Müller bleibt auch in den kommenden Wochen Trainerin.

Alles andere als optimal waren die Voraussetzungen vor dem ersten Saisonspiel. Neben einer holprigen Vorbereitung und den Abgängen wichtiger Stammspielerinnen wie Sandra Abersfelder oder Candida Schwarz trennten sich jüngst auch die Wege des Vereins und des Trainers Frank Schürger. Doch Interims-Spielertrainerin Sabine Müller schien die Mannschaft gut eingestellt zu haben. Denn die Grün-Weißen begannen forsch und engagiert und waren zu Beginn das überlegene Team. Doch plötzlich verlor die Heimelf den Faden und wurde von Minute zu Minute immer fahriger in ihren Aktionen. Viele unnötige Ballverluste im Spielaufbau taten ihr Übriges. „Weinberg hat uns den Schneid abgekauft, und bei uns lief kaum mehr etwas zusammen“, monierte Müller. So war es der starken TSV-Torhüterin Julia Kohl zu verdanken, dass die Gäste nicht in Führung gingen.

Die erzielten nach rund einer halben Stunde die Gastgeberinnen durch einen direkt verwandelten Freistoß Kim Kißlers. Diesen Vorsprung retteten die Grün-Weißen letztlich nicht nur schmeichelhaft in die Pause, sondern auch ins Ziel. Die Weinbergerinnen blieben spielstärker, vermochten es aber nicht, ihre Vielzahl an Standards gewinnbringend zu nutzen oder aus dem Spiel heraus Julia Kohl zu überwinden. „Sie hat uns definitiv den Sieg gerettet“, lobte Müller die herausragende Torfrau, die im Gegensatz zu ihren Kameradinnen keinerlei Nervosität zeigte. Einen großen Vorwurf wollte die Spielertrainerin ihren Schützlingen aber nicht machen. Denn sie müssten auch erst einmal damit umgehen, was die letzten Wochen passiert ist. Zudem halte die Mannschaft fest zusammen und hätte das ganze Spiel über Willen und Engagement gezeigt, das Spiel gewinnen zu wollen, freut sich Müller. Sie weiß aber auch, dass in den kommenden Wochen noch sehr viel Arbeit auf sie wartet.