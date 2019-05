Gelungener Bayern-Auftakt

Einen ersten Schritt in Richtung Bezirksliga haben die Schützlinge des Trainer-Duos Tim Reiner und Thomas Hofmann gemacht. Gegen den Bezirksligisten BSC Schweinheim gelang ein 4:2 (3:0)-Sieg. Im Rückspiel am Sonntag, 14 Uhr, reicht den Kitzinger Bayern nun selbst eine Niederlage mit einem Tor Unterschied oder mit zwei Toren, wenn sie mindestens drei Treffer erzielen, um ins „Relegations-Endspiel“ einzuziehen. Dort warten entweder der FC Leinach oder Südring Aschaffenburg, die sich im Hinspiel in Leinach 2:2 trennten, auf den Tabellenzweiten der Kreisliga Würzburg 1. (WRO)

Tore: 1:0 Marcel Reuther (5.), 2:0 Tolga Arayici (27.), 3:0 Marcel Geitz (40.), 3:1 Ugur Öner (57.), 3:2 Ugur Öner (61.), 4:2 Tim Reiner (77.).