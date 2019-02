Geiselwinder überraschen ihre Trainer

Nur noch Formsache scheint der Meistertitel für den TSV Geiselwind zu sein. Sehr souverän führt der Spitzenreiter die Tabelle der Kreisklasse 4 Schweinfurt an. Satte sieben Punkte haben die Weiß-Blauen bereits zwischen sich und die Konkurrenz gelegt. Ein echter Widersacher ist nicht in Sicht. Dennoch warnt TSV-Trainer Bernd Rijnbeek vor zu früher Zufriedenheit und führt dabei ein Beispiel aus dem Profifußball an.

Es hätte für Geiselwinds neues Übungsleitergespann Rijnbeek und Ivo Königer, das im Sommer von Andreas Heckel übernommen hatte, kaum besser laufen können. Denn der TSV, im Vorjahr noch knapp hinter dem Relegationsplatz auf Rang drei gelandet, thront nach der ersten Halbserie an der Tabellenspitze und nimmt ein ordentliches Punktepolster in die noch ausstehenden acht Partien. „Damit war in dieser Form nicht zu rechnen. Denn wir hatten wichtige Abgänge zu verkraften und mit Verletzungen einiger Stammkräfte zu kämpfen“, waren Rijnbeeks Erwartungen nicht allzu hoch.

Mit Bastian Rückel, der seine Karriere beendete, und Dominik Hümmer, der sich dem FC Geesdorf anschloss, verließen wichtige Defensivstützen den Verein. Zudem fielen Leistungsträger wie Dominik Brünner, Christian Seybarth, Christian Kunze oder Johannes Weiß verletzungsbedingt aus und absolvierten noch kein Saisonspiel. Auch Neu-Spielertrainer Bernd Rijnbeek musste in den ersten Saisonwochen passen. Daher sei der momentane Höhenflug nicht zu erwarten gewesen, fühlt sich aber natürlich umso schöner an. Die Mannschaft wusste ihr neues Trainerduo, das – laut Sportleiter Oliver Hofrichter – den erhofften Schwung brachte, über die gesamte erste Saisonhälfte zu überraschen.

Nur zwei knappe 0:1-Niederlagen gegen die Verfolger aus Klein-/Großlangheim und Fahr II sowie zwei Unentschieden gegen Rügshofen und Dingolshausen unterbrachen den Geiselwinder Siegeszug. Besonders die Ausgeglichenheit der Mannschaft zeichne den TSV in dieser Saison aus, findet Ivo Königer. Keiner steche – auch nicht toremäßig – heraus. Der Tabellenführer komme vor allem über das Kollektiv und besitze einen herausragenden Charakter, was auch ein Verdienst ihres Vorgängers Andreas Heckel ist, der immerhin sechs Jahre die Mannschaft trainierte.

Damit überstand der Spitzenreiter auch schwierige Situationen wie die knappen Siege in Kleinlangheim oder Prichsenstadt, in denen auch Schlussmann Martin Dippold zu glänzen wusste. Erstmals seit mehreren Jahren steht der Torhüter, der oftmals beruflich verhindert war, regelmäßig zwischen den Pfosten und ist ein sicherer Rückhalt. „Das merken auch wir Vorderleute. Er strahlt große Sicherheit aus und macht es uns wesentlich leichter“, weiß Königer, der direkt vor Dippold spielt, um die Qualitäten seines Torwartes.

Diese werden auch in den restlichen acht Saisonspielen gefragt sein, wenn der TSV Geiselwind die erste Meisterschaft seit über 25 Jahren feiern möchte und nach vier Jahren A-Klasse wieder in die Kreisklasse zurückkehren will. Ausruhen dürfen sich die Weiß-Blauen auf ihrem eigentlich beruhigenden Polster aber nicht. Denn Rijnbeek will unbedingt vermeiden, dass es, wie aktuell in der Bundesliga, nochmals spannend wird im Titelkampf: „Dortmund hatte zwischenzeitlich auch neun Punkte Vorsprung und jetzt sind die Bayern wieder dran. Daher müssen wir hochkonzentriert bleiben und unsere Hausaufgaben machen.“ Auch Königer hält den Start gegen Abtswind/Feuerbach und Rügshofen für richtungsweisend.

Allerdings wird dieser erst am vierten März-Wochenende sein, so dass erst eine Woche Vorbereitung hinter den TSV-Kickern liegt. „So spät habe ich noch nie begonnen“, so Rijnbeek und Königer fügt an: „Eigentlich sind die Voraussetzungen perfekt, wenn das Wetter so bleibt.“ Dazu passt auch die aktuelle Stimmung beim Tabellenführer. Das Team ziehe voll mit und sei gierig darauf, den Titel zu holen, um die Lorbeeren für die bisherige, wenn auch in dieser Form nicht erwartete Runde, einzuheimsen. Denn eigentlich können sich die Geiselwinder wohl nur noch selbst schlagen.