Geiselwind ist neuer Spitzenreiter

A-Klasse 4 Schweinfurt

SG Klein-/Großlangheim – DJK Oberschwarzach II 5:1 TSV Geiselwind – SG Gerolzhofen II/Michelau 6:1 FC Fahr II – SG Traustadt/Donnersdorf 2:1 SV Mönchstockheim – TSV Prichsenstadt 2:4 Dingolshausen – Abtswind/Feuerbach/Geesdorf 5:2 SG Gerolzhofen II – Abtswind/Feuerbach/Geesdorf 3:4

1. (3.) TSV Geiselwind 7 5 1 1 16 : 4 16 2. (1.) SG Traustadt/Donnersdorf 7 5 1 1 18 : 10 16 3. (4.) SG Klein-/Großlangheim 7 5 0 2 22 : 11 15 4. (2.) DJK Oberschwarzach II 8 5 0 3 15 : 12 15 5. (5.) SV Rügshofen 7 3 2 2 15 : 8 11 6. (7.) FC Fahr II 7 2 3 2 13 : 12 9 7. (8.) TSV Prichsenstadt 7 3 0 4 11 : 13 9 8. (6.) SG Schönbach-Siegendorf 6 2 2 2 10 : 10 8 9. (9.) Abtswind/Feuerbach/Geesdorf 8 2 2 4 16 : 24 8 10. (10.) FV Dingolshausen 6 2 1 3 13 : 16 7 11. (11.) SV Mönchstockheim 7 1 1 5 9 : 20 4 12. (12.) SG Gerolzhofen II/Michelau 9 1 1 7 15 : 33 4

Nachdem die SG Traustadt/Donnersdorf erst vergangene Woche die Tabellenspitze erobert hatte, ist sie die Führung nun schon wieder los. Beim Aufsteiger in Fahr hatte die Elf von Udo Mauer zwar zur Pause mit 1:0 geführt, sie musste sich aber letztlich mit 1:2 geschlagen geben. Die Kreisklasse-Reserve aus Fahr verdiente sich ihren Erfolg im zweiten Durchgang. Die SG fand, nachdem sie den Ausgleich kassiert hatte (58.), keine passende Antwort. Fahr setzte nach und zog durch einen satten Distanzschuss Felix Flammersbergers in Führung. In der Schlussphase wurde es ruppig, den Gästen war der Frust anzumerken, echte Torgefahr erzeugten sie nicht mehr.

Nicht nutzen konnte Traustadts Patzer der Zweite aus Oberschwarzach. In Großlangheim gab es ein deutliches 1:5. Die Gastgeber zeigten laut Sportleiter Wolfgang Kober gerade im zweiten Durchgang einen gelungenen Auftritt und drehten den 0:1-Pausenrückstand in einen klaren Sieg. Neuer Spitzenreiter ist der TSV Geiselwind, der beim 6:1 gegen Gerolzhofen II/Michelau schon früh klare Verhältnisse schuf und einen nie gefährdeten Sieg feierte.

FC Fahr II – SG Traustadt/Donnersdorf 2:1 (0:1). Tore: 0:1 Udo Mauer (42.), 1:1 Philipp Nicola (52.), 2:1 Felix Flammersberger (83.). Gelb-Rot: Sebastian Lenhard (Traustadt/Donnersdorf, 90., Foulspiel/Meckern).

SV Mönchstockheim – TSV Prichsenstadt 2:4 (1:3). Tore: 1:0 Holger Sahlmüller (5.), 1:1 Manuel Kohles (7.), 1:2 Manuel Kohles (32.), 1:3 Jonathan Köstler (37.), 1:4 Manuel Kohles (65.), 2:4 Johannes Keilholz (68.). Gelb-Rot: Niclas Nüßlein (Mönchstockheim, 90., wiederholtes Foulspiel).

TSV Geiselwind – FC Gerolzhofen II/DJK Michelau 6:1 (3:0). Tore: 1:0 Tomas Göbl (13.), 2:0 Veit Ortel (14.), 3:0 Matthias Klein (28.), 4:0 Veit Ortel (46.), 4:1 Marvin Erhard (50.), 5:1 Bernd Rijnbeek (53.), 6:1 Veit Ortel (86.).

SG Klein-/Großlangheim – SV-DJK Oberschwarzach/Wiebelsberg II 5:1 (0:1). Tore: 0:1 David Lindwurm (26., Foulelfmeter), 1:1 Lukas Gnebner (58., Foulelfmeter), 2:1 Bastian Zahn (63.), 3:1 Lukas Gnebner (68.), 4:1 Ahmad Abdulmajid (81.), 5:1 Sascha Bader (90.+1).

FV Dingolshausen – TSV Abtswind III/Feuerbach/Geesdorf II 5:2 (2:1). Tore: 1:0 Jens Hasenkopf (11.), 1:1 Christian Eberhard (15.), 2:1 Nico von Falkenstein (24.), 3:1 Jens Hasenkopf (55.), 3:2 Christian Eberhard (65.), 4:2 Lukas Maul (65., Foulelfmeter), 5:2 Viktor Krüger (75.).