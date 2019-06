„Geiselwind Open“ mit 160 Teilnehmern

160 Golferinnen und Golfer, darunter 63 Gäste aus 36 Klubs, traten bei den unter Profibedingungen ausgetragenen, viertägigen „Geiselwind Open“ an. Mit Sieger Gerhard Dill vom Golfclub Steigerwald blieb das Greenjacket mit 299 (75/78/71/75) Schlägen in diesem Jahr in Geiselwind; Eva Renner sicherte sich im Stechen Platz zwei vor Bastian Simon (beide Golfclub Herzogenaurach). Dank des hohen Einsatzes des Greenkeeperteams um Harald Zinser und Patrick Klein präsentierte sich der Platz in hervorragendem Zustand. Alle Trockenschäden aus 2018 waren erfolgreich beseitigt worden. Das sonnige und trockene Wetter sorgte zudem für beste Turnierstimmung. Ein Leaderboard am „Haus am See“ informierte alle Turnierteilnehmer laufend über die Platzierung in der Rangliste am jeweiligen Spieltag und im Gesamtergebnis. Unser Siegerfoto zeigt (von links) André Göpfert (Präsident), Christian Zethmeier, Dominique Schröder (3. Nearest to the Pin Frauen/GR Frankfurt), Sabine Feldsmann (1. Nearest to the Pin Frauen/GC Kitzingen), Heinz-Theodor Ostermann (Sieger Nearest to the Pin Männer/GC Steigerwald), Thomas Steinbrückner (3. Nearest to the Pin Männer/GC Schwanhof), Max Klier (GC Mangfalltal), Patrick Steinbrückner (2. Nearest to the Pin Männer/GC Schwanhof), Bastian Simon (3./GC Herzogenaurach), Sebastian Meininger (3. Nearest to the Pin Männer/GC Mangfalltal), Gerhard Dill (Sieger/GC Steigerwald), Niclas Theil (2. Netto und Sieger Longest Drive Männer/GC Abenberg), Eva Renner (2./GC Herzogenaurach), Bernd Deppisch (3. Netto/GC Steigerwald), Matthias Graumann (1. Netto/GC Steigerwald), Johanna Zinsmeister (2. Nearest ton the Pin Frauen/GC Steigerwald), Sabrina Konz (Longest Drive Frauen/GC Steigerwald). Foto: Foto: GCS