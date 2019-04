Geesdorf will die Wende

Nur ein Punkt aus den letzten drei Partien: Der personell arg gebeutelte FC Geesdorf (12./34) befindet sich vor dem Gastspiel beim Tabellennachbarn TSV Kleinrinderfeld (11./35) in keiner einfachen Situation. „Ich weiß noch nicht, wer alles spielen kann. Aber wir werden eine Truppe zusammenbekommen“, verspricht FC-Interimstrainer Patrick Werner, der aufgrund zweier Knieverletzungen frühzeitig seine Karriere beenden musste. Die personelle Misere sei auch eine Chance für junge Akteure. „Jugendspieler Erik Reuß haben wir im letzten Spiel gegen Kahl ins kalte Wasser geschmissen. Obwohl er mit einer Erkältung noch angeschlagen war, hat er seine Sache sehr gut gemacht“, lobt Werner.

In Kleinrinderfeld erwartet der Mitzwanziger einen kampf- und spielstarken Kontrahenten. Seine drei bisherigen Heimspiele in diesem Jahr hat der TSV allesamt gewonnen, dabei neun Tore erzielt und keinen Gegentreffer bekommen. Während bei den Geesdorfern noch Karl Ekollo seine Rotsperre absitzen muss, wurden beim Team von Manuel Jäger zuletzt Torwart Cosmin Andrei und Julian Meyer vom Platz gestellt. Sie fehlen deshalb gegen den FC. Erfolgreichster TSV-Torschütze ist Sandro Kramosch mit 15 Treffern bei 24 Einsätzen. „Die Kleinrinderfelder haben eine erfahrene Mannschaft, die seit vielen Jahren in der Landesliga spielt“, weiß Werner. Ihr Prunkstück ist die Defensive. In der spielt Kramosch' Zwillingsbruder Marco. (jr)