Geesdorf sagt Begegnung mit dem Tabellenführer ab

Ein echtes Spitzenspiel wäre es zwar nicht mehr gewesen angesichts der in den vergangenen Wochen auf vierzehn Punkte gewachsenen Lücke. Doch die Begegnung in der Fußball-Landesliga Nordwest zwischen dem Dritten FC Geesdorf und dem Ersten Vatan Spor Aschaffenburg hätte ihren Reiz gehabt.

Am Freitagnachmittag hat die Geesdorfer Platzkommission nach Begehung des Rasens das Spiel abgesagt. Es soll am 1. März nachgeholt werden. Der Regen der vergangenen Tage hat nicht nur den Platz in Geesdorf ziemlich aufgeweicht.

In der Landesliga Nordwest war bis Freitagabend auch die Partie beim FC Lichtenfels abgesagt, in der Bayernliga waren bereits die Spiele in Kahl und Seligenporten abgesetzt, in der Regionalliga Bayern das Heimspiel des TSV Aubstadt. Und auch in Bezirk und Kreis werden am letzten offiziellen Fußball-Freiluftwochenende mehrere Absagen erwartet. Im Fußballkreis Schweinfurt sind unterhalb der Kreisliga bereits die allermeisten Vereine in die Winterpause geschickt.