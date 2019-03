Geesdorf muss Geduld haben

Mit einem Sieg meldete sich der FC Geesdorf am vergangenen Wochenende aus der Winterpause im Spielbetrieb zurück. In Fuchsstadt setzten sich die Geesdorfer mit 2:1 durch und beendeten dadurch eine Serie von drei Niederlagen, die noch im alten Jahr zustande gekommen war. Und das, obwohl sie eine Halbzeit lang in Unterzahl spielen mussten. Denn der einzige Makel am Auswärtserfolg war die rote Karte gegen Geesdorfs Spielertrainer Hassan Rmeithi.

Bei einem Rückstand von nur sechs Punkten auf den zweiten Platz, den Euerbach momentan hält, könnten die Geesdorfer, die sich in den letzten zehn Spielen in der Tabelle noch um den einen oder anderen Rang nach vorne schieben wollen, sogar noch um die interessanten Plätze mitmischen. Voraussetzung, um bis zum Rundenende noch mehr Spaß durch eine attraktive Ausgangslage zu haben, ist ein Sieg über Schwebenried. Der Gegner steht derzeit zwei Plätze, aber nur drei Punkte besser, womit die Geesdorfer bei einem Sieg mindestens gleichziehen könnten. Ohnehin stellt sich die Landesliga vor diesem Spieltag– mit Ausnahme des ersten und der letzten drei Plätze – eng auf. Nur zehn Punkte trennen Euerbach als Zweiten vom Tabellendreizehnten Fuchsstadt.

Allerdings ist die bevorstehende Aufgabe auch alles andere als einfach, denn Schwebenried räumte in den letzten Spielen alles beiseite, was sich ihnen in den Weg stellte. Die formstarke Mannschaft von Trainer Dominik Schönhöfer, die mit Stürmer Marcel Kühlinger einen der erfolgreichsten Torschützen dieser Saison (13 Treffer) aufbieten kann, gewann ihre letzten fünf Spiele, und Kühlinger trug in jedem Spiel mit mindestens einem Tor dazu bei. „Ich habe großen Respekt vor der Arbeit, die sie in Schwebenried leisten. Sie treten kompakt auf und sind immer gut eingestellt“, weiß Rmeithi über den Gegner. Für seine Spieler bedeutet das: „Wir müssen Geduld haben.“

Gesperrt wurde Rmeithi für drei Spiele, nachdem der Schiedsrichter ihn einer Tätilichkeit bezichtigte. Der Platzverweis war zwar die zweite rote Karte in der laufenden Saison, mit einer sehr geringen Anzahl an gelben Karten gehört Geesdorf dennoch zu den bislang fairsten Mannschaften der Landesliga (2.). Auch wenn er nicht selbst eingreifen kann, ist Rmeithi optimistisch für das Spiel am Sonntag: „Wir haben das Zeug dazu, jede Mannschaft schlagen zu können.“ (jst)