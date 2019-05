Geesdorf gibt sich geläutert

Nach dem herben 1:6 gegen Haibach wollen sich die Geesdorfer (12. Platz/34 Punkte) beim SV Euerbach/Kützberg (7./40.) von einer anderen Seite zeigen. Mehrmals hatte sich FC-Interimstrainer Patrick Werner das Debakel im Nachgang auf Video angeschaut – und einen Teil der Niederlage auf sich genommen. „Es wäre besser gewesen, wenn wir gegen diesen Gegner eine kompaktere Ausrichtung gewählt hätten“, sagt Werner heute.

Nach wie vor trennen den Aufsteiger nur sechs Punkte vom siebten Tabellenplatz – und just dort steht der nächste Kontrahent aus dem Landkreis Schweinfurt. Als Titelaspirant in die Saison gestartet, sind die Euerbacher in den letzten Wochen auch wegen personeller Probleme regelrecht abgestürzt. In den vergangenen sieben Spielen gelang ihnen genau wie Geesdorf nur ein Erfolg. „Wir sind so selbstbewusst, dass wir trotz unserer Ausfälle etwas mitnehmen wollen“, sagt Werner.

Wenigstens auf den zuletzt rotgesperrten Karl Ekollo sowie auf Nachwuchsspieler Erik Reuß kann der FC wieder setzen. Dafür fällt Carmine de Biasi verletzt aus. Der Einsatz Dominik Kobers, der gegen Haibach nach 25 Minuten vom Feld musste, ist ungewiss.