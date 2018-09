Geesdorf gerät noch einmal ins Schlingern

FC Viktoria Kahl – FC Geesdorf 1:2 (0:2)

Im Duell der beiden letztjährigen Bezirksliga-Meister hat sich der FC Geesdorf am Sonntag bei Viktoria Kahl mit 2:1 durchgesetzt. „Das war gerade am Ende eine sehr spannende Sache und hätte auch andersrum laufen können“, gab Geesdorfs Trainer Hassan Rmeithi nach erneut schwacher zweiter Halbzeit seiner Mannschaft zu.

Den Grundstein zum Sieg schufen die Geesdorfer deshalb schon in der ersten Halbzeit. „Wir hatten von Anfang an alles unter Kontrolle und lagen verdient in Führung“, berichtete Rmeithi. Simon Weiglein hatte Geesdorf durch einen platzierten Schuss in Führung gebracht. Mitte der ersten Hälfte erhöhten die Gäste ihren Vorsprung, nachdem sich Carmine De Biasi auf der Seite durchgesetzt und den Ball mit einem Querpass für den mitgelaufenen Fazdel Tahir aufgelegt hatte.

Mit dem Seitenwechsel drehte sich auf dem Kahler Sportgelände allerdings auch die Richtung des Spiels. „Eigentlich war es zu erwarten, dass der Gegner nach der Pause alles auf Angriff setzen würde. Dennoch haben wir nicht mehr konsequent dagegengehalten“, stellte Rmeithi fest. Bereits wenige Minuten nach dem Beginn der zweiten Halbzeit erzielte Kahls Bastian Schwalbe nach einem weiten Ball in die Spitze und einem Missverständnis der Geesdorfer Abwehr das Anschlusstor. Kahl schöpfte wieder Hoffnung – und hätte bei einigen weiteren Vorstößen in den folgenden Minuten auch den Ausgleich erzielen können.

„Wir hatten auf einmal keine klare Linie mehr in unserem Spiel, nahmen die Zweikämpfe nicht mehr an. Daran müssen wir unbedingt arbeiten“, mahnte Rmeithi. Erst als Kahl in der Schlussphase mehr Risiko eingehen musste und immer mehr nach vorn drängte, bekam Geesdorf Gelegenheiten zum Kontern. Doch Markus Pfeufer vergab bei einem Alleingang die Entscheidung an Kahls Torhüter Patrick Kasiow.

Rmeithi stellte abschließend fest: „Wir haben unsere Konter in Überzahl schlecht ausgespielt. Am Ende war der Sieg schon etwas glücklich.“ Geesdorf blieb dennoch im vierten Spiel in Folge ungeschlagen und setzte sich hinter Haibach und Euerbach auf dem dritten Platz fest.

Geesdorf: Holzmann – Lordo (53. Ekollo), Konrad, Kober (18. Hümmer, 71. Pfeufer), Simon Weiglein, Stefan Weiglein, Dietrich, Tahir, Wagner, De Biasi, Feidel.

Schiedsrichter: Markus Görtler (Oberhaid). Zuschauer: 205. Tore: 0:1 Simon Weiglein (11.), 0:2 Fazdel Tahir (27.), 1:2 Bastian Schwalbe (51.). Gelb-Rot: Knecht (Kahl, 90.+1).