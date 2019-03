Geesdorf gelingt der erste Heimsieg des Jahres

FC Geesdorf – SV Erlenbach/Main 4:1 (2:0). Einen deutlichen Sieg hat der FC Geesdorf am Sonntag in seinem ersten Heimspiel nach der Winterpause gegen den Vorletzten aus Erlenbach erzielt. Entgegen dem Wirbel, den sein vorzeitiger Einstieg in Wiesentheid ausgelöst hatte (siehe Bericht auf Seite 10), konzentrierte sich Geesdorfs Trainer Hassan Rmeithi auf das bevorstehende Spiel gegen den früheren Bayernligisten. Dabei änderte er seine Startelf auf drei Positionen. Im Tor stand Dominik Holzmann, zudem spielten Dominik Kober, Patrick Beuerlein und Carmine De Biasi von Beginn an.

Die frühe Führung durch Stefan Weiglein spielte den Hausherren in die Karten. „Wir haben das umgesetzt, was wir uns vorgenommen hatten“, sagte Rmeithi. Mit einem Alleingang hätte Weiglein den Vorsprung nur wenige Minuten später sogar noch einmal erhöhen können, doch Erlenbachs Torhüter Max Zelder verhinderte dies.

In der Schlussphase der ersten Hälfte nutzte Fabio Feidel eine Hereingabe Maximilian Dietrichs zum zweiten Tor. „Wir haben trotzdem zu viele Fehler gemacht, daher hatte auch Erlenbach gute Chancen“, sagte der nach seiner Roten Karte in Fuchsstadt als Spieler noch gesperrte Rmeithi, der an der Geesdorfer Seitenlinie das gleiche Engagement wie eh und je bewies. Trotz größeren Ballbesitzes sei der Spielverlauf bis zum Seitenwechsel für ihn nicht so klar gewesen wie der Zwischenstand.

Dennoch war für Rmeithi das dritte Tor Geesdorfs nach einem Freistoß Fazdel Tahirs durch Karl Ekollo durchaus verdient. Mitte der zweiten Halbzeit erhöhten die überlegenen Gastgeber abermals ihren Vorsprung durch ein Tor Tahirs. „Danach haben wir nachgelassen, Erlenbach kam zu einigen Möglichkeiten“, so Rmeithi. Mit einem direkt verwandelten Freistoß erzielte Muhammed Kayaroglu in der Schlussphase das Tor der Gäste. „Die ersten und die letzten Minuten waren nicht so gut, aber wir haben wir verdient gewonnen“, sagte der Trainer. Sein Team hatte damit nach der Niederlage in Rimpar die erhoffte Reaktion gezeigt.

Geesdorf: Holzmann - Feidel, Konrad (70. Hümmer), Kober, Beuerlein (75. Rößner), Dietrich, Simon Weiglein, Stefan Weiglein (77. Pfeufer), Ekollo, Tahir, De Biasi.

Schiedsrichter: Schiller (Cortendorf). Zuschauer: 120. Tore: 1:0 Stefan Weiglein (1.), 2:0 Fabio Feidel (38.), 3:0 Karl Ekollo (56.), 4:0 Fazdel Tahir (70.), 4:1 Muhammed Kayaroglu (80.).