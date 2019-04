Geesdorf geht die Luft aus

Fussball

Landesliga Nordwest FC Geesdorf – FC Viktoria Kahl 1:3 (1:2)

Geesdorf rutscht in der Tabelle mehr und mehr nach hinten. Nach der 1:3-Heimniederlage gegen den neuen Tabellenzweiten aus Kahl ist der Aufsteiger inzwischen auf Rang zwölf angekommen.

Dabei hatten die Geesdorfer am Sonntag erneut mit ihrer schwierigen Personalsituation zu kämpfen. Karl Ekollos Platzverweis drei Tage zuvor verschärfte diese zusätzlich. So kam erstmals der Jugendspieler Erik Reuß zum Einsatz – und das von Beginn. Das „letzte Aufgebot“ des FC brauchte ein paar Minuten, um ins Spiel zu finden, was die Gäste durch Jannik Heßler zur schnellen Führung nutzten. „Wir waren noch nicht auf der Höhe. Man hat uns angemerkt, dass einige Leistungsträger fehlen“, sagte der Geesdorfer Sportleiter Leo Weiglein.

Allerdings erholten sich die Hausherren rasch von diesem Rückstand. Carmine De Biasi zwang Gäste-Torwart Simon Stadtmüller erst zu einer Glanztat, wenig später verwertete Markus Pfeufer Max Dietrichs Vorlage zum Ausgleich. „Danach waren wir gut im Spiel“, sagte Weiglein mit Blick auf nun ein ausgeglichenes Spiel, in dem beide Seiten Chancen auf den zweiten Treffer hatten. Doch Geesdorfs Philipp Seufert hielt stark gegen Heßler, und De Biasis Schuss wurde gerade noch zur Ecke gelenkt. Kurz vor der Pause gingen die Gäste doch noch in Führung: Nach eigener Ecke ließen sich die Hausherren überrumpeln, und Gökhan Aydin schob ein. „Sie hatten mehr vom Spiel, aber dieses Tor darf nicht passieren“, so Weiglein.

Der Nackenschlag wirkte anfangs der zweiten Hälfte noch nach, zumal die Gastgeber mit De Biasi, der nochmals die Chance zum Ausgleich besaß, ihren besten Spieler verletzungsbedingt verloren. Geesdorf mühte sich nach Kräften, blieb aber im Abschluss harmlos, selbst als Kahl nach Patrick Farbmachers Platzverweis nur noch zu zehnt war. In der Schlussphase musste dann auch FC-Keeper Seufert nach Heßlers getrecktem Fuß angeschlagen vom Feld. „Bei uns war nicht der Wille da, noch unbedingt ein Tor zu machen. Auch die spielerischen Möglichkeiten fehlten“, stellte Weiglein fest. Sein Team fing nach einem Konter, den Heßler vollendete, sogar noch das 1:3. Während die Viktoria damit auf Rang zwei klettert, rutscht der Aufsteiger weiter ab. Gefährlich in Sachen Klassenverbleib wird es für den Aufsteiger aber nicht mehr.

Geesdorf: Seufert (79. Holzmann) – Feidel, Hümmer, Konrad, Kober, Dietrich, Weiglein, Pfeufer, Reuß, Rößner, De Biasi. Schiedsrichter: Höfer (Feucht). Zuschauer: 80. Tore: 0:1 Jannik Heßler (4.), 1:1 Markus Pfeufer (16.), 1:2 Gökhan Aydin (40.), 1:3 Jannik Heßler (85.). Gelb-Rot: Farbmacher (Kahl, 69., wiederholtes Foulspiel).

ONLINE-TIPP

Mehr Bilder zum Spiel gibt es unter: www.inFranken.de