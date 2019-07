Geesdorf erkämpft zum Auftakt einen Punkt

Fußball

Landesliga Nordwest SV Friesen – FC Geesdorf 1:1 (0:1)

Der FC Geesdorf ist mit einem Remis in Friesen in seine zweite Landesliga-Saison gestartet. Bereits am Mittwochabend steht um 18.30 Uhr das erste Heimspiel gegen den SV Memmelsdorf an. Der nächste Gegner ist also genau wie die Friesener eine Mannschaft, die aus der Nordost-Staffel umgruppiert worden ist. „Wir hätten hier aufgrund der Chancenverteilung auch gewinnen können, nehmen den Punkt aber gerne mit“, sagte der neue FC-Trainer Jannik Feidel nach dem 1:1 im Frankenwald, bei der Partie hätte eine gute und hitzige Stimmung geherrscht. „Beide Dorf-Vereine haben eine ähnliche Mentalität, was man auf und neben dem Feld gemerkt hat“, so Feidel.

Über 30 Geesdorfer Anhänger hatten ihre Mannschaft auf die weite Strecke begleitet. Eine Mannschaft, die sich runderneut präsentierte. Sechs Neuzugänge standen in der Anfangself, zwei weitere wurden eingewechselt. „Wir waren nach der Anfangsphase gleich gut drin und hätten zur Pause schon 2:0 oder sogar 3:0 führen können“, berichtete Feidel, der auch selbst über 90 Minuten auf dem Platz gestanden hatte. Die erlösende Führung gelang schließlich Neu-Stürmer Vincent Held kurz vor dem Pausenpfiff nach einer Vorarbeit über Außen. Zuvor waren Simon Weiglein (19.) und Held (35.) am glänzend reagierenden SV-Keeper Tobias Bauerschmidt gescheitert.

Im zweiten Abschnitt drängten die Hausherren, die von Ex-Bundesligaprofi Armin Eck (Bayern München, Hamburger SV) trainiert werden, bei einsetzendem Dauerregen auf den Ausgleich. Dieser fiel schließlich in der 72. Minute, als sich SV-Kapitän Nils Firnschild nach einem Pass in die Tiefe erfolgreich war. Für die Geesdorfer war der Gegentreffer so etwas wie der Startschuss für eine Gegenoffensive. Weil das zweite Tor jedoch nicht gelingen wollte und die Gäste das Match nach einer strittigen Gelb-Roten Karte gegen ihren Kapitän Dominik Kober in Unterzahl zu Ende bringen mussten , war am Ende nochmals zittern angesagt.

Geesdorf: Holzmann – Mbala, Konrad, Kober, Rößner – Simon Weiglein, Lehrmann, Jannik Feidel – Fischer, (67. Saine), Staudt, Held (87. Fuß).

Schiedsrichter: Michael Emmert (Flachslanden). Zuschauer: 180. Gelb-Rot: Kober (88., wdh. Foulspiel, Geesdorf). Tore: 0:1 Held (44.), 1:1 Firnschild (72.).