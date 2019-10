Gaubüttelbrunn bleibt in der A-Klasse gefürchtet

A-Klasse 2 Würzburg

SV-DJK Gaubüttelbrunn – SV Erlach/Sulzfeld II 3:0 SV Kleinochsenfurt – SV Gaukönigshofen II 4:1 FC Eibelstadt II – FC Kirchheim 1:2 SV Tückelhausen/Hohestadt – TSV Gnodstadt 2:2 Ochsenfurter FV – SV Fuchsstadt/Albertshausen 3:4

1. (2.) FC Kirchheim 9 6 2 1 34 : 12 20 2. (1.) SV Erlach/Sulzfeld II 9 6 1 2 17 : 12 19 3. (3.) FC Eibelstadt II 7 5 0 2 15 : 9 15 4. (5.) SV Kleinochsenfurt 7 4 1 2 27 : 18 13 5. (4.) ASV Ippesheim 7 3 3 1 22 : 10 12 6. (6.) SV-DJK Gaubüttelbrunn 7 4 0 3 20 : 20 12 7. (7.) Ochsenfurter FV 7 3 0 4 12 : 23 9 8. (8.) SV Tückelhausen/Hohestadt 7 2 1 4 16 : 20 7 9. (10.) TSV Gnodstadt 8 2 1 5 15 : 26 7 10. (12.) SV Fuchsstadt/Albertshausen 8 2 0 6 17 : 23 6 11. (9.) FC Gollhofen 8 2 0 6 19 : 27 6 12. (11.) SV Gaukönigshofen II 8 1 3 4 7 : 21 6

Nach der zweiten Niederlage hintereinander ist die Spielvereinigung aus Erlach und Sulzfelds Reserve die Tabellenführung vorerst los. Auf das 0:1 gegen Eibelstadt folgte nun ein 0:3 in Gaubüttelbrunn. Die Gastgeber – bekannt und berüchtigt für ihre Heimstärke auf dem kleinen Platz – waren schon nach drei Minuten in Führung gezogen und ließen die SG kaum zur Entfaltung kommen. Spätestens mit dem 3:0 kurz nach der Pause war alles gelaufen.

Nutznießer dieses Erlacher Ausrutschers ist der FC Kirchheim. Der ehemalige Bezirksligist gewann in Eibelstadt nach hartem Kampf 2:1. Dabei hatte die von Julian Fries und Luca Bamberger trainierte Elf zur Halbzeit noch zurückgelegen. Sie glich durch einen von Fries verwerteten Elfmeter aus, drehte durch Grimm nach einer Stunde die Partie und siegte letztlich verdient. Ein Blick auf die Tabelle verspricht einiges an Spannung – bis zum Tabellensechsten befinden sich alle Mannschaften in Schlagdistanz zur Spitze.

FC Eibelstadt II – FC Kirchheim 1:2 (1:0). Tore: 1:0 Johannes Kleinberg (30.), 1:1 Julian Fries (47., Foulelfmeter), 1:2 Lukas Grimm (61.).

SV Kleinochsenfurt – SV Gaukönigshofen 4:1 (2:0). Tore: 1:0 Marvin Weidlich (33.), 2:0 Marvin Weidlich (43.), 2:1 Luis Ringelmann (46.), 3:1 Ahmed Diaby (70.), 4:1 Ahmed Diaby (90.).

SV Tückelhausen – TSV Gnodstadt 2:2 (0:0). Tore: 1:0 Andre Engels (59.), 2:0 Jonas Savickas (67.), 2:1 Lukas Ott (74.), 2:2 Florian Ott (85.).

SV-DJK Gaubüttelbrunn – SG Erlach/Sulzfeld II 3:0 (2:0). Tore: 1:0 Joschka Schwertberger (3.), 2:0 Benjamin Geiger (32.), 3:0 Jannik Endres (51.).

Ochsenfurter FV – SV Fuchsstadt/Albertshausen 3:4 (2:2). Tore: 1:0 Alexander Hinz (10.), 1:1 Nikolas Krug (21.), 1:2 Yevgeni Labkov (35.), 2:2 Robin Weppert (43.), 2:3, 2:4 Felix Meis (48., 53.), 3:4 Sebastian Wirsching (85.).

A-Klasse 3 Würzburg

SG Hohenfeld/RW Kitzingen – SSV Kitzingen II 1:7 SG Markt Einersheim – Bayern Kitzingen II 5:0 SC Schernau – FV Ülkemspor Kitzingen 7:2 TSV Biebelried – Dettelbach und Ortsteile II 6:0 Buchbrunn/Mainstockheim II – SC Schwarzach II 0:5

1. (1.) TSV Biebelried 10 9 0 1 50 : 17 27 2. (3.) SC Schwarzach II 8 7 0 1 32 : 15 21 3. (2.) DJK Effeldorf 10 7 0 3 21 : 11 21 4. (4.) SG Markt Einersheim 8 6 0 2 34 : 4 18 5. (5.) SSV Kitzingen II 8 6 0 2 31 : 16 18 6. (6.) TSV Repperndorf 8 4 0 4 21 : 18 12 7. (7.) Dettelbach und Ortsteile II 8 3 1 4 19 : 25 10 8. (8.) Buchbrunn/Mainstockheim II 9 3 0 6 13 : 41 9 9. (10.) SC Schernau 10 2 2 6 31 : 33 8 10. (9.) Bayern Kitzingen II 8 2 1 5 21 : 24 7 11. (11.) SG Hohenfeld/RW Kitzingen 8 1 1 6 9 : 29 4 12. (12.) FV Ülkemspor Kitzingen 7 1 1 5 15 : 40 4 13. (13.) SV Sickershausen II 8 1 0 7 12 : 36 3

SV Sickershausen II – DJK Effeldorf 1:4 (0:1). Tore: 0:1 Igor Garstea (44.), 1:1 Steven Steinberger (61.), 1:2 Igor Garstea (64.), 1:3 Igor Garstea (73.), 1:4 Raphael Hellerberg (76.).

SG Buchbrunn/Mainstockheim II – SC Schwarzach II 0:5 (0:2). Tore: 0:1 Rico Repmann (23.), 0:2 Tobias Felix (56.), 0:3 Philip Hegler (60.), 0:4 Philip Hegler (65.), 0:5 Daniel Lang (86.).

SG Markt Einersheim/Seinsheim-Nenzenheim – Bayern Kitzingen II 5:0 (3:0). Tore: 1:0 Tobias Zehnder (8.), 2:0 Tobias Zehnder (20.), 3:0 Tobias Zehnder (43.), 4:0 Thomas Wolf (62.), 5:0 Christian Schömig (72.).

SC Schernau – FV Ülkemspor Kitzingen 7:2 (4:1). Tore: 0:1 Serdar Impram (13.), 1:1 Thomas Warmuth (14.), 2:1 Thomas Warmuth (20.), 3:1 Mefail Ramani (21.), 4:1 Mefail Ramani (42.), 4:2 Kevin Schulze (52.), 5:2 Thomas Warmuth (68.), 6:2 Florian Schöderlein (75.), 7:2 Philipp Heilmann (88.).

TSV Biebelried – Dettelbach/Ortsteile II 6:0 (3:0). Tore: 1:0 Tobias Kamp (5.), 2:0 Kevin Brandmann (6.), 3:0 Eray Özdemir (39.), 4:0, 5:0 Yunus Özdemir (47., 56.), 6:0 Tim Schedel (87.).

SG Hohenfeld/RW Kitzingen – SSV Kitzingen II 1:7 (1:4). Tore: 0:1 Sinan Kartal (3.), 0:2 Jean-Marcel Danner (7.), 1:2 Ali Hassan (22.), 1:3 Lukasz Mazur (25.), 1:4 Sinan Kartal (39.), 1:5 Lukasz Mazur (53.), 1:6 Lukasz Mazur (67.), 1:7 Albert Qerimi (75.).

A-Klasse 1 Schweinfurt

Türkiyemspor Schweinfurt II – TV Oberndorf II abg. DJK Schweinfurt II – TSV Bergrheinfeld II 2:2 TSV Grafenrheinfeld II – FC Garstadt 0:2 TSV Waigolshausen II – SV Stammheim II 7:1 Wasserlosen/Greßthal – Sömmersdorf/Obbach II 4:1

1. (1.) TSV Waigolshausen II 10 8 1 1 31 : 12 25 2. (4.) FC Wasserlosen/Greßthal 9 5 2 2 28 : 14 17 3. (2.) DJK Schweinfurt II 8 5 2 1 22 : 12 17 4. (6.) FC Garstadt 10 4 4 2 22 : 15 16 5. (5.) TSV Bergrheinfeld II 12 4 3 5 29 : 23 15 6. (3.) VfL Volkach II 11 3 6 2 21 : 19 15 7. (7.) TSV Ettl./Werneck II 8 4 1 3 15 : 10 13 8. (8.) Mühlhausen/Schraudenbach II 12 3 4 5 22 : 23 13 9. (9.) SV Stammheim II 9 3 2 4 26 : 31 11 10. (10.) SV Sömmersdorf/Obbach II 9 2 3 4 18 : 23 9 11. (11.) TSV Grafenrheinfeld II 10 2 1 7 12 : 30 7 12. (12.) TV Oberndorf II 10 2 1 7 19 : 47 7 13. (13.) Türkiyemspor Schweinfurt II 6 0 4 2 10 : 16 4

A-Klasse 2 Schweinfurt

TSV/DJK Wiesentheid II – DJK Unterspiesheim II 4:2 DJK Oberschwarzach II – FV Dingolshausen 0:2 FC Fahr II – TSV Abtswind III/Geesdorf II 2:5 Schönbach/Siegendorf – Ebrach/Großgressingen 1:3 FV Sulzheim/Alitzheim – Gerolzhofen II/Michelau 0:0

1. (1.) FV Sulzheim/Alitzheim 10 8 1 1 30 : 10 25 2. (2.) SG Frankenwinheim/Schallfeld 9 7 1 1 37 : 9 22 3. (3.) FV Dingolshausen 9 6 1 2 31 : 21 19 4. (4.) SC Ebrach/Großgressingen 9 6 1 2 22 : 12 19 5. (8.) TSV/DJK Wiesentheid II 10 5 1 4 20 : 16 16 6. (5.) SG Klein-/Großlangheim 9 5 0 4 26 : 15 15 7. (6.) SV Rügshofen 10 5 0 5 21 : 19 15 8. (7.) DJK Oberschwarzach II 10 4 2 4 15 : 13 14 9. (9.) SG Gerolzhofen II/Michelau 10 2 4 4 11 : 21 10 10. (12.) TSV Abtswind III/Geesdorf II 9 2 1 6 18 : 27 7 11. (10.) FC Fahr II 10 2 1 7 15 : 32 7 12. (11.) SG Schönbach/Siegendorf 9 2 1 6 8 : 31 7 13. (13.) DJK Unterspiesheim II 10 1 0 9 13 : 41 3

FC Fahr II – TSV Abtswind III/Geesdorf II 2:5 (2:1). Tore: 1:0 Markus Hornung (14.), 1:1 Jan Flössner (30., Eigentor), 2:1 Andreas Winkler (42.), 2:2 Oliver Hahn (47.), 2:3 Christian Funk (78.), 2:4 Oliver Hahn (85.), 2:5 Tobias Hahn (89.).

TSV/DJK Wiesentheid – SG Unterspiesheim II/Herlheim/Zeilitzheim 4:2 (2:1). Tore: 1:0 Dominik Sturm (13.), 1:1 Felix Dusel (25.), 2:1 Dominik Sturm (33.), 3:1 Ouannes Chahdoura (47.), 4:1 Anis Sahli (74.), 4:2 Louis Kaiser (87.).

DJK Oberschwarzach II – FV Dingolshausen 0:2 (0:1). Tore: 0:1 Rene Hauck (36.), 0:2 Christopher Süß (78.).

SG Schönbach/Siegendorf – SC Ebrach/DJK Großgressingen 1:3 (1:2). Tore: 0:1 Patrick Mayer (6.), 0:2 Pascal Leicht (7.), 1:2 Patrik Ebert (23.), 1:3 Michael Günther (70.).