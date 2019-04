Für Nordheim wird die Not immer größer

Kreisliga 1 Schweinfurt

DJK Schwebenried/Schw. II – TSV Abtswind II 1:4 FC Gerolzhofen – DJK Wülfershausen 2:0 TSV Nordheim/Sommerach – SV Stammheim 1:3 DJK Hirschfeld – SG Sömmersdorf/Geldersheim 1:1 DJK Schweinfurt – VfL Volkach 0:1 Stadelschwarzach – Mühlhausen/Schraudenbach 1:5

1. (1.) DJK Hirschfeld 22 20 2 0 69 : 14 62 2. (2.) SV Stammheim 24 17 1 6 79 : 38 52 3. (3.) FC Gerolzhofen 22 14 5 3 52 : 24 47 4. (4.) DJK Wülfershausen 23 14 1 8 48 : 38 43 5. (5.) Sömmersdorf/Geldersheim 23 13 4 6 45 : 36 43 6. (6.) SV Ramsthal 22 11 5 6 52 : 31 38 7. (7.) TSV Eßleben 23 11 3 9 46 : 34 36 8. (8.) TSV Abtswind II 22 10 2 10 49 : 40 32 9. (9.) DJK Schweinfurt 22 7 7 8 30 : 31 28 10. (10.) Mühlhausen/Schraudenbach 24 8 4 12 31 : 34 28 11. (11.) VfL Volkach 24 7 3 14 27 : 48 24 12. (12.) Schwebenried/Schwemm. II 23 5 5 13 37 : 62 20 13. (13.) TSV Nordheim/Sommerach 22 6 1 15 35 : 53 19 14. (14.) TSV Grafenrheinfeld 23 3 2 18 17 : 64 11 15. (15.) DJK Stadelschwarzach 23 2 1 20 21 : 91 7

DJK Schwebenried/Schwemmelsbach II – TSV Abtswind II 1:4 (1:3). Abtswind nutzte in der ersten Hälfte die schlechten Phasen des Gegners eiskalt aus und bestimmte auch das Spiel. Schwebenried bot sich zwar die eine oder andere Torchance und kam per Strafstoß auch zum zwischenzeitlichen Anschluss, doch mehr gelang den Gastgebern nicht. Nach der Pause kamen die Schwebenrieder besser ins Spiel und hatten auch ein Chancenplus zu verzeichnen, doch die guten Gelegenheiten wurden liegen gelassen, und so ging Abtswind als verdienter Sieger vom Platz.

Tore: 0:1 Daniel Kaminski (9.), 0:2 Yannick Zunder (10.), 1:2 Daniel Greubel (16., Foulelfmeter), 1:3 Daniel Kaminski (26.), 1:4 Christoph Hofmann (55.). Gelb-Rot: Sascha Brauner (75., Schwebenried/Schwemmelsbach).

TSV Nordheim/Sommerach – SV Stammheim 1:3 (0:0). Zu Beginn der Partie leisteten sich beide Teams zu viele Fehler. Doch nach knapp zwanzig Minuten kam Nordheim/Sommerach auf und hatte die erste Chance, der noch weitere folgen sollten. Aber auch Stammheim kam zu einigen Möglichkeiten. Dennoch blieb es beim 0:0 zur Pause. In der zweiten Hälfte wurden die Gäste immer besser und gingen nach 57 Minuten in Führung. Kurz darauf hatten sie sogar die Chance zum 0:2, das jedoch erst später fiel. Nordheim/Sommerach tat sich nun schwer, erzielte aber kurz vor dem Ende das 1:2. Die Stammheimer wurden nicht nervös und setzten in der Nachspielzeit den 3:1-Schlusspunkt.

Tore: 0:1 Philipp Seißinger (57.), 0:2 Markus Johnke (70.), 1:2 Bernd Biedermann (86.), 1:3 Matthias Hübner (90.+2).

DJK Stadelschwarzach – SV Mühlhausen/Schraudenbach 1:5 (0:2). In der ausgeglichenen ersten Hälfte leistete sich der Gastgeber früh einen Fehler in der Abwehr, den die Gäste aus Mühlhausen/Schraudenbach zur Führung ausnutzten. In der Folge war Stadelschwarzach etwas behäbig und nahm die Zweikämpfe nicht richtig an. Kurz vor der Pause gelang Mühlhausen/Schraudenbach das 2:0 aus abseitsverdächtiger Position. Nach dem Seitenwechsel kam der Gastgeber besser auf und erzielte verdient das 1:2. Doch in der Folge kam der letzte Pass nicht an, auch wenn man alles versuchte. Der Gast ließ sich durch den Anschluss nicht beirren, erhöhte auf 3:1 und nutzte am Ende zwei Konter.

Tore: 0:1 Christian Knaup (9.), 0:2 Steffen Rumpel (40.), 1:2 René Rottendorf (55.), 1:3 René Fischer (65.), 1:4, 1:5 Johannes Weippert (86., 90.).

DJK Schweinfurt – VfL Volkach 0:1 (0:1). Durch den 1:0- Auswärtserfolg von Volkach bei der DJK Schweinfurt haben sich die Gäste etwas Luft nach unten zum Abstiegs-Relegationsplatz verschaffen. Den Treffer des Tages für die Gäste erzielte Julius Ströhlein kurz vor der Pause.

Tor: 0:1 Julius Ströhlein (40.). Rot: Felix Zirkelbach (Schweinfurt, 85.).

Restprogramm

FC Gerolzhofen – DJK Wülfershausen 2:0 (0:0). Tore: 1:0 Jacob Schmidt (78.), 2:0 Jörg Bergmann (90.+3). Gelb-Rot: Marcel Pfeuffer (90.+3, Wülfershausen).

DJK Hirschfeld – SV Sömmersdorf/Obbach/Geldersheim 1:1 (0:1). Tore: 0:1 Daniel May (34.), 1:1 Jannik Lutz (62.). Gelb-Rot: Stefan Nöthling (73., Hirschfeld), Marius Mergenthal (90.+2, Sömmersdorf/Obbach/Geldersheim).