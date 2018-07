Friemelt-Brüder nutzen im Sickergrund ihren Heimvorteil

Am Sonntagmorgen standen Markus Friemelt noch Schweißperlen auf der Stirn, weil er sich mit seinen Kollegen des AMC Kitzingen abmühte, um den benötigten Strom für das Heimrennen auf dem Kitzinger Sickergrund-Parkplatz beizubringen. Im Tagesverlauf bestand Markus Friemelt seine Feuertaufe als Jugendleiter und Rennleiter des AMC. Am späten Nachmittag fiel die Last der Verantwortung dann von ihm ab und seine Schützlinge bescherten ihm Grund zur Freude.

Denn das AMC-Quartett nutzte den Heimvorteil, den gesteckten Parcours vorher trainieren zu können, weidlich aus. Der jüngste Fahrer des AMC, Julian Friemelt, der die Konkurrenz im Vorjahr in Grund und Boden gefahren hatte, ist heuer in die Altersklasse zwei aufgerückt. Hatte er 2017 noch alle zehn Saisonrennen gewonnen, gelang ihm heuer bislang nur bei der Veranstaltung des ADAC-Ortsclubs in Dettelbach ein Tagessieg. Jetzt ließ er im Sickergrund seinen zweiten folgen. Er führte mit der Laufbestzeit von 34,84 Sekunden nach dem ersten Wertungslauf und fuhr im zweiten Lauf mit weniger Risiko den Tagessieg nach Hause. „Ohne Pylonenfehler, das war wichtig“, kommentierte seine Mutter Sabine Friemelt die Vorstellung ihres Sohnes. Der Neunjährige aus der Kitzinger Siedlung erklomm am Sonntag jeweils die Spitze in der Wertung des ADAC Nordbayern und für die Bayerische Meisterschaft nordbayerischen. Im Unterfranken-Kart-Slalom-Pokal rückte er dem Führenden Leando Enders vom MC Bad Neustadt bis auf drei Punkte auf den Pelz und hat jetzt Titelchancen.

Im Hause Friemelt hat sich heuer ein Rollenwechsel vollzogen, denn jetzt grüßt der ältere Bruder Kevin Friemelt in der Altersklasse vier in allen drei Konkurrenzen, in Unterfranken, Nordbayern und für die Bayerische Meisterschaft als Spitzenreiter. Der 13-Jährige fuhr auf allen Veranstaltungen Ergebnisse unter den besten Fünf seiner Klasse heraus und überzeugte mit seiner Konstanz. Im Sickergrund fuhr der 13-Jährige die Tagesbestzeit aller 74 Teilnehmer mit 34,75 Sekunden und nahm den Konkurrenten fast eine Sekunde ab. Er ließ im zweiten Lauf keinen Zweifel mehr an seinem Tagessieg und baute seine Gesamtführung aus.

Nicht wunschgemäß lief es dagegen bislang für Christian Kahl in der stark besetzten Altersklasse fünf. Der Nenzenheimer hatte in Dettelbach mit einem siebten Platz sein bestes Saisonresultat erreicht, jetzt verbesserte er sich in der Unterfranken-Zwischenwertung auf Rang zehn. Er legte im ersten Durchgang mit 35,10 Sekunden einen Top-Lauf hin und erkämpfte sich den zweiten Platz hinter der späteren Siegerin Jana Böhmer vom MSC Knetzgau. „Hau jetzt noch einen raus“, motivierte ihn sein Vater Günther Kahl vor dem zweiten Lauf, und Christian erfüllte den Auftrag mit einer Wiederholung seiner Leistung (35,11 Sekunden) zum zweiten Platz auf dem Siegerpodest, der mit einem Pokal belohnt wurde. „Der Christian hat sich diesen Erfolg verdient“, fand Markus Friemelt, der später mit den AMC-Kollegen wie dem Vorsitzenden Walter Loschky sowie dessen Stellvertreter und Streckensprecher Rainer Gutzeit auf ein erfolgreiches Tagwerk anstoßen konnte.

Als einziger des AMC-Quartetts reichte es für Meo Winter nicht zu einem einstelligen Platz in der Tageswertung. Der Mainbernheimer landete auf Rang elf und rangiert auch in den Zwischenwertungen im zweistelligem Bereich.