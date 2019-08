Frickenhausens Frauen vor schwieriger Saison

Der Frickenhäuser Frauenfußball scheint am seidenen Faden zu hängen. Zumindest wenn man den Worten des neuen TSV-Coaches Thomas Hofmann aufmerksam lauscht. Überraschend kam in der Sommerpause ein personeller Aderlass, dem die Reservemannschaft zum Opfer fiel. Aber auch um die Landesliga-Elf ist es aktuell nicht gut bestellt. Nur selten erreichte die Trainingsbeteiligung zweistellige Werte. Die Flinte ins Korn werfen wird der Ochsenfurter aber auf keinen Fall und gibt sich kämpferisch.

„Ich habe den Verantwortlichen mein Wort gegeben und zu dem stehe ich auch, selbst wenn die Umstände andere sind als ich sie erwartet hatte“, so Hofmann. In der Winterpause hatte er sich dazu entschieden, nach vier erfolgreichen Jahren als Trainer der Gollhöfer Damen in den Weinort zu wechseln. Schon damals war ihm bewusst, dass ihm nach einer „Seuchensaison“, die mit dem frühzeitigen Abstieg aus der Bayernliga endete, eine Herkulesaufgabe bevorstehen würde. Allerdings eine reizvolle. Schließlich werde auch in der Landesliga ansprechender Frauenfußball gespielt.

„Der Trümmerhaufen ist perfekt“

Auch am Personal sollte sich nur wenig verändern. Marianne Keck ist beruflich in Frankfurt tätig. Julia Kohl liebäugelte mit einem Wechsel zum SC Heuchelhof und auch Sabine Müller wollte kürzertreten. Die Verantwortlichen hatten sogar die Hoffnung, die eine oder andere neue Spielerin dazuzugewinnen. Allerdings ist letztlich genau das Gegenteil eingetreten. Weitere Kickerinnen kehrten den Grün-Weißen den Rücken. Kim Kißler und Nadja Kullmann wechselten kurz vor Wechselfrist nach Veitshöchheim. Andere hatten den Spaß am Fußball verloren und hörten unerwartet auf. „Was die Beweggründe dafür waren, weiß ich nicht. Letztlich lagen aber zwischen dem im Februar besprochenen und dem im Juli vorgefundenen Voraussetzungen Welten“, so Hofmann.

Die Konsequenzen aus dem personellen Aderlass waren einerseits die Abmeldung der Reservemannschaft und andererseits eine deutlich geschrumpfte Spielerinnenliste. „Der Trümmerhaufen ist eigentlich perfekt. Auf meiner Spielerliste stehen aktuell noch 19 Mädels“, berichtet der Übungsleiter. Und selbst von denen standen in der Vorbereitung selten mehr als zehn gleichzeitig auf dem Trainingsplatz. Schwerpunkte konnte Hofmann kaum setzen. Ausgemachte Testspiele mussten kurzfristig abgesagt werden. Nur gegen die DJK Würzburg sah der Ochsenfurter seine Truppe zweimal unter Wettkampfbedingungen, ebenso wie im Pokal jüngst gegen den letztjährigen Ligakonkurrenten Greuther Fürth.

Trotz aller Schwierigkeiten zeigten die Grün-Weißen in den Partien, dass sie durchaus willig und konkurrenzfähig sind. „Mit den Mädels, die da sind, macht es wirklich Spaß zu arbeiten. Sie haben Bock und ziehen voll mit“, sagt Hofmann, der seine Truppe für landesligatauglich hält. Allerdings können die Seinen ihre Qualitäten nur unter Beweis stellen, wenn genügend Personal zur Verfügung steht.

Saisonstart am Sonntag

Und daran könnte es in den kommenden Wochen aufgrund einiger Urlauberinnen und absenter Studentinnen tatsächlich scheitern. „Wir hoffen, dass wir mit einem blauen Auge durch den September kommen und hoffen dann auf Verbesserung der Lage“, geht Hofmann mit gedämpfter Vorfreude in die an diesem Sonntag startende Saison. Der TSV empfängt um 14 Uhr die SpVgg Ebing.