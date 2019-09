Frickenhausens Frauen früh in Form

Landesliga Nord Frauen

SpVgg Greuther Fürth II – Schwabthaler SV 6:2 FC Schweinfurt 05 – 1. FC Nürnberg II 0:1 FC Pegnitz – FC Karsbach 2:3 SV Neusorg – SV Leerstetten 1:0 SV Veitshöchheim – TSV Frickenhausen 1:1 SpVgg Oberfranken Bayreuth – SpVgg Ebing 3:2

1. (1.) SpVgg Ebing 4 3 0 1 17 : 4 9 2. (5.) 1. FC Nürnberg II 4 3 0 1 8 : 5 9 3. (6.) SV Neusorg 4 3 0 1 6 : 3 9 4. (2.) Schwabthaler SV 4 2 1 1 13 : 9 7 5. (4.) TSV Frickenhausen 4 2 1 1 7 : 4 7 6. (3.) FC Schweinfurt 05 4 2 0 2 9 : 4 6 7. (8.) SpVgg Greuther Fürth II 4 2 0 2 14 : 10 6 8. (7.) SV Veitshöchheim 4 1 3 0 11 : 8 6 9. (9.) FC Karsbach 4 2 0 2 6 : 9 6 10. (11.) SpVgg Oberfranken Bayreuth 4 1 0 3 5 : 10 3 11. (10.) SV Leerstetten 4 0 1 3 6 : 15 1 12. (12.) FC Pegnitz 4 0 0 4 2 : 23 0

SV Veitshöchheim – TSV Frickenhausen 1:1 (1:0). Zufrieden verließ Thomas Hofmann das Sportgelände in Veitshöchheim. Soeben hatten Frickenhausens Fußballerinnen erneut ihre große Moral bewiesen und dem starken Aufsteiger aus Veitshöchheim einen Punkt abgerungen. „Das rechne ich dem Team hoch an, dass es den Kopf oben behalten hat und nie aufgegeben hat“, sagte der Trainer, dessen Truppe aufgrund der Umstände deutlich besser in diese Landesligasaison gestartet ist als erwartet.

Mit zwei Siegen und somit Balsam auf die geschundene Seele waren die Frickenhäuserinnen nach Veitshöchheim gefahren: zum Aufsteiger, dem sich kurz vor Ende der Wechselfrist Nadja Kullmann und Kim Kißler angeschlossen hatten. Kullmann, die in Frickenhausen allenfalls Ergänzungsspielerin war, gehört dort zum festen Stamm, Kißler wie beim TSV zu den Leistungsträgerinnen, die aber diesmal wegen Urlaubs fehlte.

Nach frechen Anfangsminuten legten die von Jürgen Walter trainierten Veitshöchheimerinnen dann einen optimalen Start hin: Sie verwerteten gleich ihre erste Möglichkeit. Auf Querpass von Karolina Teichmann traf Julia Escher überlegt zum 1:0. Teichmann hätte kurz darauf erhöhen können, schoss aber an den Außenpfosten. „In den ersten Minuten waren wir sehr nervös und uns unterliefen viele leichte Fehler“, sagte Hofmann. Mit zunehmender Dauer kamen seine Kickerinnen besser in Fahrt, wurden selbstsicherer und verlagerten die Handlung immer weiter in die Veitshöchheimer Hälfte. Gefährlich wurden sie dabei selten.

Simone Sings Abschluss geriet zu zentral (21.), und die Freistöße Anja Schrecks verpufften folgenlos. Trotzdem hatten die Frickenhäuserinnen die Partie mittlerweile im Griff und bestimmten deren Rhythmus. Lisa Uhl, die als Feldspielerin seit Saisonbeginn zwischen den Pfosten steht, hatte einen geruhsamen Nachmittag, was sich auch nach der Pause nicht änderte. Ihre Elf lief unermüdlich an, blieb jedoch im letzten Drittel zu inkonsequent – bis in der Schlussphase der Ball nach einem Befreiungsschlag Uhls bei Simone Sing landete. Sie ließ drei Gegnerinnen aussteigen und traf zum Ausgleich.

Veitshöchheim erwachte nun aus der Lethargie, hatte bei Julia Eschers Schuss und nach verunglücktem Solo Katharina Bankls Möglichkeiten zum 2:1, doch es blieb beim Unentschieden. „Das Ergebnis geht in Ordnung, selbst wenn mehr möglich gewesen wäre“, stellte Hofmann fest. Ihm imponierte, wie seine Elf den Rückstand wegsteckte und stets an sich glaubte. Auch die Spielerinnen, die vergangene Saison in der Bezirksliga-Reserve gekickt hatten, gäben ihr Bestes.

Sieben Zähler sind somit aus den letzten drei Partien hängen geblieben. „Das war so nicht zu erwarten“, sagte Hofmann, der demnächst in Pia Lupper, Magdalena Dick und Sarah Schmidt weitere Alternativen zur Verfügung hat.

Veitshöchheim: Krumm – Jarausch, Böck, Georg, Schad (83. Full) – Pfeffer (46. Bankl) – Taupp, Haberkorn, Kullmann (58. Baumann), Escher – Teichmann.

Frickenhausen: Uhl – Rumpel, Müller, Anja Schreck, Fabienne Väth – Kleine (64. Lysanne Väth), Paul – Angelina Schreck (85. Roll), Kuffner, Rauschenberger – Sing.

Schiedsrichter: Wetekam (Wülfershausen). Zuschauer: 45. Tore: 1:0 Julia Escher (3.), 1:1 Simone Sing (76.).