Feier bis zum Morgengrauen

Lange Zeit hatte es in der Saison 2016/17 danach ausgesehen, dass Iphofen auf dem direkten Weg in die Kreisklasse zurückkehren könnte. Zwischenzeitlich war der Vorsprung des Tabellenführers auf zehn Punkte gewachsen. Vier Niederlagen in den letzten acht Spielen ließen den Abstand auf die Verfolger aber schmelzen wie das Eis in der heißen Sonne. Davon blieb am Ende nur der Stiel übrig, ohne dass die Iphöfer am süßen Erfolg genascht hatten. „Die Gründe waren für uns nachvollziehbar. Wir hatten oft nicht das Glück auf unserer Seite. Zudem mussten wir einige Stammspieler ersetzen. Natürlich hatten wir selbst auch Schuld, weil wir nur noch wenige gute Leistungen abriefen“, sagte Trainer Elmar Most damals. Am Ende landete der Favorit nur auf dem dritten Platz.

Also musste Iphofen einen zweiten Anlauf nehmen, um den bitteren Abstieg in die A-Klasse zu korrigieren. Schließlich hatte die Mannschaft elf Jahre lang diese Spielklasse erfolgreich vermieden und war zwischendurch sogar für ein Jahr in die Kreisliga geklettert. Mit einem unveränderten Kader, verstärkt durch talentierte Spieler der eigenen Jugend, die zusammen mit den umliegenden Vereinen aus Mainbernheim, Hoheim und Sickershausen zur JFG Schwanberg verbunden ist, nahmen die Iphöfer die Favoritenrolle erneut an und wurden ihr diesmal vollauf gerecht. Die längste Zeit standen sie auf dem ersten Platz. Doch vier Spieltage vor Saisonende schien sich das Blatt erneut zu ihren Ungunsten zu wenden. Eine 0:1-Niederlage im Spitzenspiel gegen Dettelbach und Ortsteile II brachte auf einmal den Verfolger mitsamt direktem Vergleich in die bessere Position.

Zwei Spiele lang musste Mosts Mannschaft dem Konkurrenten nachlaufen, bevor sie am vorletzten Spieltag mit Markt Einersheims Schützenhilfe die Spitze zurückeroberte. Denn Dettelbach verlor auf eigenem Platz gegen Iphofens Nachbarn, während der danach alte und neue Tabellenführer die Gemeinschaft aus Erlach und Sulzfeld auswärts besiegte. Zwar forderte der Verfolger aufgrund einer früheren Anstoßzeit am letzten Spieltag den Meisterschaftsanwärter noch einmal heraus, indem er einen Sieg vorlegte. Das wussten Iphofens Spieler aber nicht, doch – oder gerade deshalb? – gewannen sie ihr letztes Spiel zu Hause gegen Repperndorf souverän.

Most berichtet davon und lobt die Einstellung seiner Mannschaft: „Ich wusste zwar Bescheid, dass Dettelbach sein Spiel gewonnen hatte, aber meine Spieler wussten es nicht und wollten es auch nicht wissen, um sich unabhängig davon auf ihr Spiel zu konzentrieren. Das zeigt den Charakter meiner Mannschaft. Wir wollten die Saison auf jeden Fall mit einem Sieg beenden.“ Am Ende erzielten Oliver Iff (2) und Christoph Weigand die drei Tore, so dass unmittelbar nach Spielende die in den letzten Minuten schon vorbereitete Feier startete. Die dauerte den Erzählungen nach bis in die frühen Morgenstunden. Anfang Juni traf sich die Mannschaft dann zu einem Empfang im Rathaus, bevor auch die offizielle Meisterschaftsfeier stattfand.

Für Most war nicht nur der Saisonverlauf ein wichtiger Grund dafür, dass seine Spieler den Faden nicht verloren wie ein Jahr zuvor. „Wir mussten die Spannung bis zum Schluss hochhalten, da der Abstand nie so groß wurde wie im letzten Jahr. In der letzten Saison hatten wir zudem am Ende vier bis fünf Verletzte. Davon blieben wir in diesem Jahr glücklicherweise verschont“, erklärte Iphofens Trainer die Unterschiede zwischen den beiden Jahren in der A-Klasse. Nicht nur dass die Iphöfer in der Meisterrunde mit 57 statt 51 Punkten eine größere Ausbeute erzielten, auch die Defensive stand mit nur 16 statt 27 Gegentoren weitaus stabiler. Das wirkte sich in den Ergebnissen aus, denn schließlich erzielte die Mannschaft in beiden Jahren jeweils 68 Tore.

Als wichtige Stützen der Mannschaft erwiesen sich der zweikampfstarke Innenverteidiger Tim Köhler, Vorlagengeber Lutz Ziegler im offensiven Mittelfeld und Torjäger Christoph Weigand mit 20 Treffern in nur 15 Spielen. Die Sommerpause überbrücken die Iphöfer mit freiwilligen Einheiten. Die bislang hohe Beteiligung an diesen Treffen lässt auf große Vorfreude in ihren Reihen auf die neue Saison schließen. Offiziell beginnt die Vorbereitung auf die Kreisklasse am 3. Juli. „Wir sind noch gewarnt vom Abstieg“, weiß Most, dass die Aufgaben in der höheren Liga weitaus schwieriger werden, „im Vorbeigehen gewinnst du jetzt gegen keinen mehr.“