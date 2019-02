Fahrkarte für die „Deutsche“

(pm) Als Dritte der bayerischen Meisterschaft hatte sich U 18-Judoka Paula Kasper für die süddeutschen Titelkämpfe im Olympiastützpunkt Großhadern qualifiziert. Dort schaffte die Kämpferin des SC Bushido Kitzingen als Vizemeisterin in der Gewichtsklasse +78 Kilogramm den Sprung zur deutschen Meisterschaft, die Anfang März in Leipzig über die Matten gehen wird. Als Zweite ihres Vorrunden-Pools schaffte sie den Sprung ins Halbfinale, wo sie gegen Elly Rauch (TV Schwürbitz) gewann. Im Finale traf sie erneut auf Lara Schurz (Obernburg), gegen die sie bereits in der Vorrunde knapp verloren hatte. Auch im Finale erwies sich Schurz für die tapfer kämpfende Kasper als unbezwingbar. Foto: Foto: Kai Kasper